Три варианта нового гимна Крыма прошли конкурсный отбор

В комиссию по подготовке нового гимна Республики Крым поступает множество музыкальных произведений, но пока лишь три варианта полностью соответствуют условиям конкурса, сообщил в эфире радио «Спутник в Крыму» первый заместитель председателя Госсовета РК Сергей Цеков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Очень много желающих предоставить свой вариант гимна. Но за это время предоставлено всего три пакета документов, которые соответствуют требованиям для подачи на конкурс»,— сказал он.

Цеков добавил, что Госсовет регулярно получает электронные письма и личные визиты с предложениями стихотворений о Крыме. Хотя в этих произведениях содержатся «действительно хорошие слова», они не соответствуют критериям гимна.

С декабря в Крыму стартует творческий конкурс на создание нового государственного гимна республики, текст которого будет официально утвержден в июне. Постановление принято на внеочередной сессии парламента региона. Конкурс на новый гимн продлится до 31 мая.

Впервые идею тзменить гимн обнародовал председатель Государственного совета региона Владимир Константинов. По его мнению, нынешний гимн не отражает новые реалии, обусловленные воссоединением полуострова с Россией.

Наталья Решетняк