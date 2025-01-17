Правительство Израиля соберет 17 января заседание о сделке с «Хамасом»

Министерская комиссия по вопросам национальной безопасности рекомендовала правительству Израиля одобрить соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Заседание правительства по этому вопросу будет созвано позже, в течение дня, рассказал советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман со ссылкой на канцелярию премьер-министра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заседание израильской министерской комиссии по вопросам национальной безопасности

Фото: Koby Gideon / GPO Заседание израильской министерской комиссии по вопросам национальной безопасности

Фото: Koby Gideon / GPO

Члены комиссии изучили политические и гуманитарные аспекты возможной сделки с «Хамасом», а также вопросы, связанные с безопасностью государства после подписания договора. Комиссия пришла к выводу, что соглашение поможет Израилю достигнуть целей войны, рассказал господин Гендельман в своем Telegram-канале.

Ранее стороны дали принципиальное согласие на освобождение заложников, захваченных 7 октября 2023 года. На первом этапе сделки «Хамас» отпустит более 30 узников домой. Взамен Израиль пойдет на массовое освобождение палестинских заключенных. Также Израиль готов ограничить время и зону активности войск в секторе Газа, а «Хамасу» придется смириться с появлением буферных зон.

Подробнее о сделке — в материале «Ъ» «ЦАХАЛ обяжут сдерживаться».