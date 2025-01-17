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Монарх внутренней империи

Памяти Дэвида Линча

Дэвид Линч скончался, не дожив всего пары-тройки дней до 79-го дня рождения. Это произошло в охваченном пожарами Лос-Анджелесе, городе, чей таинственный свет он воспел в фильме «Малхолланд Драйв», занимающем первые строчки в рейтингах киношедевров XXI века. Но еще задолго до этого режиссер занял уникальное место в культуре второй половины века двадцатого — как творец экспериментального мейнстрима.

Дэвид Линч

Дэвид Линч

Фото: Wally Skalij / Los Angeles Times / Getty Images

Дэвид Линч

Фото: Wally Skalij / Los Angeles Times / Getty Images

Итогом его ранних экспериментов стал сюрреалистический фильм «Голова-ластик» (1977), который называют «последним шедевром авангарда» — про зомби, его нервную подружку и ребенка-мутанта. В 1980-м появилась первая студийная работа Линча «Человек-слон» — история нежной человеческой души, страдающей оттого, что ее телесная оболочка кажется людям уродливой.

Фильм получил множество интерпретаций, но именно в связи с ним Линч произнес свое знаменитое мотто: «Не знаю, почему считается, что искусство должно иметь смысл. Ведь все как-то смирились с тем, что жизнь не имеет смысла».

Он действительно не закладывал в свои фильмы ни социальной, ни экзистенциальной начинки, напрямик обращался к обыденному подсознанию и извлекал из него колоссальные запасы «мистической жути».

В 1986-м появился «Синий бархат», сыгравший роль центральной эстетической и этической провокации десятилетия. Юный Джеффри (Кайл Маклахлен — будущий агент Купер) находил в траве отрезанное человеческое ухо и пытался разгадать стоящую за этим загадку. Певица Дороти (Изабелла Росселлини) пела тягучую, как жвачка, песню «Синий бархат» и получала мазохистский кайф от унижений, которым ее подвергал психопат и садист Фрэнк (Деннис Хоппер). В эту теплую компанию попадал Джеффри, который сначала выступал «агентом сил добра», потом невольным вуайером и, наконец, давал злу втянуть себя в свой порочный круг. Образ тишины и покоя, ленивого процветания 1980-х обманчив, зло и насилие располагаются не только рядом — они находятся прямо здесь.

В «Синем бархате» впервые звучит таинственная, минималистская и эротичная музыка Анджело Бадаламенти. Линч сам прекрасно чувствует музыку и оформил саундтрек «Головы-ластика», но в Бадаламенти нашел художественного единомышленника.

Если «Синий бархат» был отвергнут конкурсом Каннского фестиваля из пуританских соображений, то в 1990-м американский режиссер привозит на Французскую Ривьеру фильм «Дикие сердцем» и получает за него «Золотую пальмовую ветвь».

Свист противников тонет в восторгах добровольных служителей культа, приветствующих на сцене Линча и его «светоносную подругу» Изабеллу Росселлини (это было одно из их последних совместных появлений перед разрывом). «Дикие сердцем» Сейлор (Моряк) и Лула — это как бы Бонни и Клайд в эмбриональной фазе. В отличие от героев «Синего бархата» (героиню играет та же Лора Дерн, Маклахлена заменяет Николас Кейдж) им не нужно открывать инфернальную сторону жизни; они сами часть ее, и в то же время они остаются вплоть до полного идиотизма стерильно чистыми. Как в сказке.

Сейлор и Лула — истинные дети американской поп-мифологии. За Сейлором стоит миф Элвиса Пресли, за Лулой — фигура Мэрилин Монро. Они дети старой и доброй, наивной и сильной Америки, не испорченной психоанализом и рефлексиями. Той Америки, где чистилищем был Запад, а раем — Калифорния. Они умеют любить, быть великодушными, но могут и превратиться в жестоких варваров. Сейлор, защищаясь, убивает противника в манере, достойной эпических героев Гомера. Светлая сила побеждает темный порок. Линч словно отвечает своим критикам, обвинявшим его в аморализме: молчите и смотрите, я специально для вас показываю, как можно сохранить невинность. Разумеется, в этой демонстрации немало иронии.

1990 год почти официально объявлен «годом Линча» (недаром суеверный Д. Л. до объявления итогов фестиваля не завязывал шнурки ботинок).

«Дикие сердцем» сводят воедино линчевские контрасты — трепетный мистицизм и попсовый угар, детскую веру в чудеса и невыносимую изощренность порока, изыски стилизаторства и влечение к китчу. Как никакой из прежних, этот фильм Линча пронизан энергетическим драйвом и вызывает в зале мгновенную вибрацию. На этой волне взрастут герои американского независимого кино конца века — братья Коэн и Квентин Тарантино. Но сам классический Линч заканчивается. Сериальный эффект «Твин Пикс», растянутый на несколько десятилетий, вплоть до наших дней, принадлежит уже другой эпохе. Отыграв роль диктатора стиля целого десятилетия, Линч вновь превратился в одинокого волка, по-американски поглощающего гамбургеры и перерабатывающего их в фантастические ужасно-прекрасные химеры.

Мировые СМИ о наследии Дэвида Линча

Одной из них стала «ВНУТРЕННЯЯ ИМПЕРИЯ» (2006; Линч настаивал, чтобы название фильма писали прописными буквами), снятая в Польше и загадочностью сюжета поставившая в тупик даже давних прихожан церкви Линча. В это время он дал волю всем своим хобби — рисовал, фотографировал и делал мебель. По всему миру проходили выставки его арт-объектов. Они помогали забыть вопросы, касающиеся сюжетов фильмов Линча. Многим не давали покоя кролики с бутафорскими ушами, сидящие в маленькой комнате, пространство которой оглашается резким смехом. А ведь именно такая комната фигурирует в нескольких рисунках Линча, и звуки, что время от времени взрывают тишину выставки, похожи на те, что в фильме, но это не вызывает ни малейшего удивления.

Линча не раз просили расшифровать ассоциативный ряд его фильмов. На подобные вопросы режиссер отвечал: «Представьте себе, что имеете дело с книгой, автор которой умер, и спросить не у кого. Считайте, что меня просто нет».

Дэвид Линч вырос под деревом романтизма и остался романтиком до седых волос. Чем дальше в последние годы он уходил от мейнстрима, тем очевиднее возвращался к самому себе эпохи молодости. А став своим в Голливуде, не утратил острого взгляда на него со стороны. Когда общаешься с типовыми представителями голливудского истеблишмента, они своей пластилиново-гламурной внешностью и комиксовыми ужимками выглядят живыми цитатами из фильма «Малхолланд Драйв». Какая там мистика, какая сатира — все в точности так и есть.

В поздних фильмах Линча нет уже почти никакой привязки к реальности, зато его главные темы доведены до предельной концентрации и даже нарциссизма. Это стопроцентно авторское кино. Кино катастрофическое: дуют дьявольские ветры, улицы городов заполнены бездомными и алкашами, а попытка человека укрыться в своей «внутренней империи» терпит крах, его ждут распад и раздвоение сознания. Эта новая фаза творчества Линча уже не определяет базовых трендов в искусстве, а территория, которую он завоевал и обжил, осталась его личной вотчиной.

Поздний Линч — король без королевства, император без империи, в почетной ссылке, откуда его периодически вызывали, чтобы наградить за прежние заслуги.

Но в своей внутренней империи он по-прежнему правит (намеренно не использую здесь прошедшего времени, только настоящее, а мог бы и будущее). Оказалось, что подданных этого воображаемого государства полно во всем мире. И сегодня они оплакивают своего монарха. Очень домашнего монарха, почти родственника, члена семьи, хоть и пугающего «красной комнатой» — входом в ад. Больше он не придет в их дом и не сообщит про погоду в Лос-Анджелесе. Фильмы его останутся, но сам Линч ушел, и совы теперь просто совы, а не те, кем кажутся.

Андрей Плахов

Фотогалерея

Сюр Линча: творческий путь режиссера

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Дэвид Кит Линч родился 20 января 1946 года в городе Миссула (штат Монтана, США) в семье ученого и учительницы. В 19 лет он поступил в Пенсильванскую академию искусств в Филадельфии, где изучал живопись, скульптуру, фотографию, а также посещал курсы по экспериментальному искусству, на которых увлекся мультипликацией. В 1965 году он снял короткометражный анимационный фильм «Шесть блюющих мужчин». Одноминутная выпускная работа была высоко оценена жюри академии. Вдохновленный успехом, режиссер бросил учебу и стал активно заниматься съемками

Дэвид Кит Линч родился 20 января 1946 года в городе Миссула (штат Монтана, США) в семье ученого и учительницы. В 19 лет он поступил в Пенсильванскую академию искусств в Филадельфии, где изучал живопись, скульптуру, фотографию, а также посещал курсы по экспериментальному искусству, на которых увлекся мультипликацией. В 1965 году он снял короткометражный анимационный фильм «Шесть блюющих мужчин». Одноминутная выпускная работа была высоко оценена жюри академии. Вдохновленный успехом, режиссер бросил учебу и стал активно заниматься съемками

Фото: Cp / Globe Photos / Zuma Press / Kommersant Photo

В 1960–70-е годы, снимая короткометражки, Линч в течение семи лет параллельно работал над полнометражным дебютом «Голова-ластик» (кадр на фото). Фильм об отвратительных мутантах и отходах постиндустриальной цивилизации возвел режиссера в статус культовых. Когда Джордж Лукас посмотрел картину, он предложил Линчу стать режиссером нового эпизода «Звездных войн». Тот от предложения отказался, объяснив, что в случае согласия будет вынужден поступиться своим творческим видением перед желанием Лукаса видеть фильм по-своему

В 1960–70-е годы, снимая короткометражки, Линч в течение семи лет параллельно работал над полнометражным дебютом «Голова-ластик» (кадр на фото). Фильм об отвратительных мутантах и отходах постиндустриальной цивилизации возвел режиссера в статус культовых. Когда Джордж Лукас посмотрел картину, он предложил Линчу стать режиссером нового эпизода «Звездных войн». Тот от предложения отказался, объяснив, что в случае согласия будет вынужден поступиться своим творческим видением перед желанием Лукаса видеть фильм по-своему

Фото: American Film Institute; Libra Films

«У моего деда был доходный дом с квартирками без кухонь. Один жилец жарил себе яичницу на утюге. И откручивал каждый вечер антенну с машины, чтобы ее не сломали. Я чувствовал страх, разлитый в воздухе. Он стал прекрасным горючим для будущего огня»&lt;br> В 1981 году драма «Человек-слон» с Энтони Хопкинсом в главной роли получила восемь номинаций на «Оскар», но в итоге ни одной статуэтки. В 1984 году вышла снятая Линчем экранизация фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна», которую сам режиссер считал провальной

«У моего деда был доходный дом с квартирками без кухонь. Один жилец жарил себе яичницу на утюге. И откручивал каждый вечер антенну с машины, чтобы ее не сломали. Я чувствовал страх, разлитый в воздухе. Он стал прекрасным горючим для будущего огня»
В 1981 году драма «Человек-слон» с Энтони Хопкинсом в главной роли получила восемь номинаций на «Оскар», но в итоге ни одной статуэтки. В 1984 году вышла снятая Линчем экранизация фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна», которую сам режиссер считал провальной

Фото: Anthony Barboza / Getty Images

Начало 1990-х стало для Линча очень успешным. Драма «Дикие сердцем» (1990) с Николасом Кейджем и Лорой Дерн получила «Золотую пальмовую ветвь» в Канне. В том же году в эфир вышел сериал Линча «Твин Пикс» (кадр на фото) о расследовании загадочного убийства в провинциальном городе. Президент СССР Михаил Горбачев был большим поклонником сериала и однажды даже пытался выяснить, кто же убил Лору Палмер, у Джорджа Буша-старшего

Начало 1990-х стало для Линча очень успешным. Драма «Дикие сердцем» (1990) с Николасом Кейджем и Лорой Дерн получила «Золотую пальмовую ветвь» в Канне. В том же году в эфир вышел сериал Линча «Твин Пикс» (кадр на фото) о расследовании загадочного убийства в провинциальном городе. Президент СССР Михаил Горбачев был большим поклонником сериала и однажды даже пытался выяснить, кто же убил Лору Палмер, у Джорджа Буша-старшего

Фото: Lynch/Frost Productions; Propaganda Films; Twin Peaks Productions Inc.

Последователи Зигмунда Фрейда и Жака Лакана часто анализируют фильмы Линча, видя в них иллюстрацию навязчивого повторения: неизбежного возвращения психотравмы, вызванной «первосценой». Американский кинокритик Джонатан Розенбаум писал, что герои фильмов Линча отказываются принимать болезненную правду о себе, однако вытесненное ими из сознания неизменно возвращается в их жизнь в еще более причудливых и пугающих формах

Последователи Зигмунда Фрейда и Жака Лакана часто анализируют фильмы Линча, видя в них иллюстрацию навязчивого повторения: неизбежного возвращения психотравмы, вызванной «первосценой». Американский кинокритик Джонатан Розенбаум писал, что герои фильмов Линча отказываются принимать болезненную правду о себе, однако вытесненное ими из сознания неизменно возвращается в их жизнь в еще более причудливых и пугающих формах

Фото: AP / file

В 1997 году на экраны вышла картина Линча «Шоссе в никуда» (кадр на фото), которую встретили неоднозначно: одни восхищались работой режиссера, другие видели в ней закат его карьеры. Два известных американских кинокритика Джин Сискел и Роджер Эберт написали негативные рецензии о картине. Режиссер отреагировал своеобразно, выпустив постер к фильму со слоганом «Еще две причины посмотреть &quot;Шоссе в никуда&quot;»

В 1997 году на экраны вышла картина Линча «Шоссе в никуда» (кадр на фото), которую встретили неоднозначно: одни восхищались работой режиссера, другие видели в ней закат его карьеры. Два известных американских кинокритика Джин Сискел и Роджер Эберт написали негативные рецензии о картине. Режиссер отреагировал своеобразно, выпустив постер к фильму со слоганом «Еще две причины посмотреть "Шоссе в никуда"»

Фото: Lost Highway Productions LLC; Asymmetrical Productions

Хотя Дэвид Линч и его фильмы далеки от голливудского мейнстрима, он трижды номинировался на премию «Оскар» за лучшую режиссуру: в 1981 («Человек-слон)», 1987 («Синий бархат») и 2002 годах («Малхолланд Драйв)». В 2020 году режиссер получил почетный «Оскар» за выдающийся вклад в кинематограф

Хотя Дэвид Линч и его фильмы далеки от голливудского мейнстрима, он трижды номинировался на премию «Оскар» за лучшую режиссуру: в 1981 («Человек-слон)», 1987 («Синий бархат») и 2002 годах («Малхолланд Драйв)». В 2020 году режиссер получил почетный «Оскар» за выдающийся вклад в кинематограф

Фото: Reuters

В 2001 году на экраны вышел фильм «Малхолланд Драйв» (кадр на фото). Сам режиссер описывал его как «историю любви в городе грез». На кинофестивале в Канне Линч получил за фильм, ставший культовым, награду как лучший режиссер

В 2001 году на экраны вышел фильм «Малхолланд Драйв» (кадр на фото). Сам режиссер описывал его как «историю любви в городе грез». На кинофестивале в Канне Линч получил за фильм, ставший культовым, награду как лучший режиссер

Фото: The Picture Factory; Canal+ [fr]

«Не забывайте: я делаю фантастическое кино. Не надо самому страдать, чтобы показать страдание. И зрители не любят сами страдать, зато охотно смотрят на страдания других. Мои сны, если уж о них речь, нормальны и даже примитивны. Люблю грезить наяву, сидя днем в удобном кресле. Я курю, люблю французское красное вино, а вместо наркотиков прибегаю к медитации, поверьте, она открывает совершенно новые горизонты. Я уважаю точные науки — математику, химию, я очень высокого мнения об умственном потенциале человека, который еще далеко не освоен»

«Не забывайте: я делаю фантастическое кино. Не надо самому страдать, чтобы показать страдание. И зрители не любят сами страдать, зато охотно смотрят на страдания других. Мои сны, если уж о них речь, нормальны и даже примитивны. Люблю грезить наяву, сидя днем в удобном кресле. Я курю, люблю французское красное вино, а вместо наркотиков прибегаю к медитации, поверьте, она открывает совершенно новые горизонты. Я уважаю точные науки — математику, химию, я очень высокого мнения об умственном потенциале человека, который еще далеко не освоен»

Фото: Reuters / Eric Gaillard

Уже более сорока лет Линч дважды в день занимается трансцендентальной медитацией по системе Махариши-махеш-йоги. В 2002 году он заплатил $1 млн за стажировку у учителя в Нидерландах и, вернувшись в Калифорнию «другим человеком», стал выступать за преобразование мира на основе учения Махариши о «едином поле». С тех пор он снял всего лишь один полнометражный фильм, но зато проехал десятки стран, выступая перед студентами с лекциями о трансцендентальной медитации

Уже более сорока лет Линч дважды в день занимается трансцендентальной медитацией по системе Махариши-махеш-йоги. В 2002 году он заплатил $1 млн за стажировку у учителя в Нидерландах и, вернувшись в Калифорнию «другим человеком», стал выступать за преобразование мира на основе учения Махариши о «едином поле». С тех пор он снял всего лишь один полнометражный фильм, но зато проехал десятки стран, выступая перед студентами с лекциями о трансцендентальной медитации

Фото: Reuters / Chris Pizzello

В 2006 году Дэвид Линч выпустил аудиокнигу о технике погружения в глубину сознания, в которой описывал, как медитация помогает ему в работе над фильмами. В 2009 году книга была издана на русском языке под названием «Поймать большую рыбу». Не забрасывает режиссер и живопись: выставки его работ проходят в разных странах&lt;br> На фото: выставка Дэвид Линча в Пенсильванской академии искусств

В 2006 году Дэвид Линч выпустил аудиокнигу о технике погружения в глубину сознания, в которой описывал, как медитация помогает ему в работе над фильмами. В 2009 году книга была издана на русском языке под названием «Поймать большую рыбу». Не забрасывает режиссер и живопись: выставки его работ проходят в разных странах
На фото: выставка Дэвид Линча в Пенсильванской академии искусств

Фото: AP / Matt Rourke

«Смерть пугает меня тем, что это слишком большая перемена. Но старение мне интересно»

«Смерть пугает меня тем, что это слишком большая перемена. Но старение мне интересно»

Фото: Matt Rourke / AP

В 2017 году вышло продолжение сериала «Твин Пикс», высоко оцененное зрителями и критиками. Главного детектива в развитии истории спустя 25 лет также сыграл Кайл Маклахлен (на фото)

В 2017 году вышло продолжение сериала «Твин Пикс», высоко оцененное зрителями и критиками. Главного детектива в развитии истории спустя 25 лет также сыграл Кайл Маклахлен (на фото)

Фото: Showtime

В 2017 году режиссер объявил о своем уходе из кино. В 2020-м стало известно, что Дэвид Линч работает над новым сериалом для Netflix, но его съемки пришлось отменить из-за коронавируса

В 2017 году режиссер объявил о своем уходе из кино. В 2020-м стало известно, что Дэвид Линч работает над новым сериалом для Netflix, но его съемки пришлось отменить из-за коронавируса

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

5 августа 2024 года режиссер рассказал, что у него диагностирована эмфизема легких из-за постоянного курения табака, и что он почти не выходит из дома. 16 января 2025 года стало известно о его смерти

5 августа 2024 года режиссер рассказал, что у него диагностирована эмфизема легких из-за постоянного курения табака, и что он почти не выходит из дома. 16 января 2025 года стало известно о его смерти

Фото: Efrem Lukatsky / archivo / AP

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Дэвид Кит Линч родился 20 января 1946 года в городе Миссула (штат Монтана, США) в семье ученого и учительницы. В 19 лет он поступил в Пенсильванскую академию искусств в Филадельфии, где изучал живопись, скульптуру, фотографию, а также посещал курсы по экспериментальному искусству, на которых увлекся мультипликацией. В 1965 году он снял короткометражный анимационный фильм «Шесть блюющих мужчин». Одноминутная выпускная работа была высоко оценена жюри академии. Вдохновленный успехом, режиссер бросил учебу и стал активно заниматься съемками

Фото: Cp / Globe Photos / Zuma Press / Kommersant Photo

В 1960–70-е годы, снимая короткометражки, Линч в течение семи лет параллельно работал над полнометражным дебютом «Голова-ластик» (кадр на фото). Фильм об отвратительных мутантах и отходах постиндустриальной цивилизации возвел режиссера в статус культовых. Когда Джордж Лукас посмотрел картину, он предложил Линчу стать режиссером нового эпизода «Звездных войн». Тот от предложения отказался, объяснив, что в случае согласия будет вынужден поступиться своим творческим видением перед желанием Лукаса видеть фильм по-своему

Фото: American Film Institute; Libra Films

«У моего деда был доходный дом с квартирками без кухонь. Один жилец жарил себе яичницу на утюге. И откручивал каждый вечер антенну с машины, чтобы ее не сломали. Я чувствовал страх, разлитый в воздухе. Он стал прекрасным горючим для будущего огня»
В 1981 году драма «Человек-слон» с Энтони Хопкинсом в главной роли получила восемь номинаций на «Оскар», но в итоге ни одной статуэтки. В 1984 году вышла снятая Линчем экранизация фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна», которую сам режиссер считал провальной

Фото: Anthony Barboza / Getty Images

Начало 1990-х стало для Линча очень успешным. Драма «Дикие сердцем» (1990) с Николасом Кейджем и Лорой Дерн получила «Золотую пальмовую ветвь» в Канне. В том же году в эфир вышел сериал Линча «Твин Пикс» (кадр на фото) о расследовании загадочного убийства в провинциальном городе. Президент СССР Михаил Горбачев был большим поклонником сериала и однажды даже пытался выяснить, кто же убил Лору Палмер, у Джорджа Буша-старшего

Фото: Lynch/Frost Productions; Propaganda Films; Twin Peaks Productions Inc.

Последователи Зигмунда Фрейда и Жака Лакана часто анализируют фильмы Линча, видя в них иллюстрацию навязчивого повторения: неизбежного возвращения психотравмы, вызванной «первосценой». Американский кинокритик Джонатан Розенбаум писал, что герои фильмов Линча отказываются принимать болезненную правду о себе, однако вытесненное ими из сознания неизменно возвращается в их жизнь в еще более причудливых и пугающих формах

Фото: AP / file

В 1997 году на экраны вышла картина Линча «Шоссе в никуда» (кадр на фото), которую встретили неоднозначно: одни восхищались работой режиссера, другие видели в ней закат его карьеры. Два известных американских кинокритика Джин Сискел и Роджер Эберт написали негативные рецензии о картине. Режиссер отреагировал своеобразно, выпустив постер к фильму со слоганом «Еще две причины посмотреть "Шоссе в никуда"»

Фото: Lost Highway Productions LLC; Asymmetrical Productions

Хотя Дэвид Линч и его фильмы далеки от голливудского мейнстрима, он трижды номинировался на премию «Оскар» за лучшую режиссуру: в 1981 («Человек-слон)», 1987 («Синий бархат») и 2002 годах («Малхолланд Драйв)». В 2020 году режиссер получил почетный «Оскар» за выдающийся вклад в кинематограф

Фото: Reuters

В 2001 году на экраны вышел фильм «Малхолланд Драйв» (кадр на фото). Сам режиссер описывал его как «историю любви в городе грез». На кинофестивале в Канне Линч получил за фильм, ставший культовым, награду как лучший режиссер

Фото: The Picture Factory; Canal+ [fr]

«Не забывайте: я делаю фантастическое кино. Не надо самому страдать, чтобы показать страдание. И зрители не любят сами страдать, зато охотно смотрят на страдания других. Мои сны, если уж о них речь, нормальны и даже примитивны. Люблю грезить наяву, сидя днем в удобном кресле. Я курю, люблю французское красное вино, а вместо наркотиков прибегаю к медитации, поверьте, она открывает совершенно новые горизонты. Я уважаю точные науки — математику, химию, я очень высокого мнения об умственном потенциале человека, который еще далеко не освоен»

Фото: Reuters / Eric Gaillard

Уже более сорока лет Линч дважды в день занимается трансцендентальной медитацией по системе Махариши-махеш-йоги. В 2002 году он заплатил $1 млн за стажировку у учителя в Нидерландах и, вернувшись в Калифорнию «другим человеком», стал выступать за преобразование мира на основе учения Махариши о «едином поле». С тех пор он снял всего лишь один полнометражный фильм, но зато проехал десятки стран, выступая перед студентами с лекциями о трансцендентальной медитации

Фото: Reuters / Chris Pizzello

В 2006 году Дэвид Линч выпустил аудиокнигу о технике погружения в глубину сознания, в которой описывал, как медитация помогает ему в работе над фильмами. В 2009 году книга была издана на русском языке под названием «Поймать большую рыбу». Не забрасывает режиссер и живопись: выставки его работ проходят в разных странах
На фото: выставка Дэвид Линча в Пенсильванской академии искусств

Фото: AP / Matt Rourke

«Смерть пугает меня тем, что это слишком большая перемена. Но старение мне интересно»

Фото: Matt Rourke / AP

В 2017 году вышло продолжение сериала «Твин Пикс», высоко оцененное зрителями и критиками. Главного детектива в развитии истории спустя 25 лет также сыграл Кайл Маклахлен (на фото)

Фото: Showtime

В 2017 году режиссер объявил о своем уходе из кино. В 2020-м стало известно, что Дэвид Линч работает над новым сериалом для Netflix, но его съемки пришлось отменить из-за коронавируса

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

5 августа 2024 года режиссер рассказал, что у него диагностирована эмфизема легких из-за постоянного курения табака, и что он почти не выходит из дома. 16 января 2025 года стало известно о его смерти

Фото: Efrem Lukatsky / archivo / AP

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  • Газета «Коммерсантъ» №8 от 18.01.2025, стр. 4

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