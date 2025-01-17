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Коммерсантъ FM
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«Великий диссидент, выступавший против явных нарративов»

Мировые СМИ о наследии Дэвида Линча

16 января не стало Дэвида Линча. «Безумец», «сюрреалист», «мистификатор» — зарубежные СМИ обсуждают, в чем уникальность режиссера, и размышляют, было ли кино его истинным призванием.

Режиссер Дэвид Линч

Режиссер Дэвид Линч

Фото: Fabrizio Bensch / File Photo / Reuters

Режиссер Дэвид Линч

Фото: Fabrizio Bensch / File Photo / Reuters

The Los Angeles Times (Лос-Анджелес, США)

Он был экспериментальным рокером и саунд-дизайнером, чьи композиции и коллаборации дополняли фирменный стиль его экранных образов. Он также был художником-абстракционистом, фотографом и скульптором, чьи принты и конструкции резонировали с фундаментальным дискомфортом. Результатом такого подхода к творчеству стала стилистически уверенная фильмография, влияние которой растянулось на десятилетия и остается краеугольным камнем популярной культуры. Его фильмы часто наполнены повторяющимися персонажами и мотивами. Все это замешано на стилистике нуара, саспенса и приправлено богатым актерским ансамблем.

Le Figaro (Париж, Франция)

Под его пышной прической и за белой сигаретой, прилипшей к уголкам губ, его наглухо застегнутыми рубашками, широкими брюками цвета хаки и темными пиджаками, его мокасинами, его мягким и медленным голосом скрывается безумное, бредовое воображение парня, которого некоторые сочтут слегка замкнутым.

Дэвид Линч — уникум. И как странно, что одному из самых выдающихся представителей кинематографа не очень-то было суждено им стать.

Что, если седьмое искусство было просто «несчастным случаем» в жизни Дэвида Линча, чьей настоящей страстью, чистым призванием была прежде всего живопись? Как бы то ни было, он уже вписал свое имя в историю кино подобно Чаплину, Хичкоку, Феллини и Бергману.

Frankfurter Allgemeine Zeitung (Франкфурт, Германия)

Фильмы Линча сюрреалистичны, безжалостны, таинственны, населены странными персонажами, которые часто не знают, спят они или бодрствуют, а также пронизаны гротескной ностальгией 50-х годов. Будь то «Твин Пикс», «Малхолланд Драйв» или «Синий бархат» — за бархатными шторами и садовыми изгородями у Линча всегда скрывается злой близнец американской мечты.

Neue Zuercher Zeitung (Цюрих, Швейцария)

Фильмы Дэвида Линча можно было обсуждать на разных уровнях — и в этом была привлекательность для зрителей. Дешифровка его таинственных произведений разжигала детективные амбиции, мистификации заставляли сердца интерпретаторов биться быстрее и побуждали возносить его на пьедестал к бессмертным. Чем неприветливее произведение, тем амбициознее становится задача его истолковать.

The Guardian (Лондон, Великобритания)

Ни один кинорежиссер не интерпретировал идею об «американской мечте» с такой бесхитростной простотой, как Дэвид Линч. Он видел, что если в США мечтали о безопасности, процветании, загородной жизни и штакетнике у дома, то там также мечтали об обратном — убежище, опасности, приключениях, сексе и смерти. Обе эти мечты сливались в единое общее, открывая бездны и бесконечные шоссе в никуда по направлению к счастью.

Идущий с огнем: памяти Дэвида Линча

Линч был режиссером, который нашел порталы в альтернативную реальность и обращался с ней как будто это были эрогенные зоны, влажные дыры в экзистенциальную вероятность. Он — великий американский сюрреалист, но его видение столь отчетливо, что он еще и великий баснописец и… великий диссидент, выступавший против явных нарративов.

The Japan Times (Токио, Япония)

Имя Дэвида Линча стало нарицательным подобно тому, как это произошло с Францем Кафкой и Фрэнком Капрой. Линч восхищался работами этих двух абсолютно разных художников XX века и, даже можно сказать, синтезировал их в своем творчестве. Стиль Линча часто называли сюрреалистичным. И в самом деле его тревожные противопоставления, абсурдистские разрывы логики и эротизированные расстройства на фоне банальности позволяли относить это к классическому сюрреализму. Однако сюрреализм Линча был скорее интуитивным, чем прагматичным. И если классические сюрреалисты превозносили иррационализм, чтобы освободить фантазии от повседневной обыденности, Линч использовал обыденность как щит, ограждавший от иррациональности.

Подготовили Яна Рождественская, Кирилл Сарханянц, Евгений Хвостик

Фотогалерея

Сюр Линча

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Дэвид Кит Линч родился 20 января 1946 года в городе Миссула (штат Монтана, США) в семье ученого и учительницы. В 19 лет он поступил в Пенсильванскую академию искусств в Филадельфии, где изучал живопись, скульптуру, фотографию, а также посещал курсы по экспериментальному искусству, на которых увлекся мультипликацией. В 1965 году он снял короткометражный анимационный фильм «Шесть блюющих мужчин». Одноминутная выпускная работа была высоко оценена жюри академии. Вдохновленный успехом, режиссер бросил учебу и стал активно заниматься съемками

Дэвид Кит Линч родился 20 января 1946 года в городе Миссула (штат Монтана, США) в семье ученого и учительницы. В 19 лет он поступил в Пенсильванскую академию искусств в Филадельфии, где изучал живопись, скульптуру, фотографию, а также посещал курсы по экспериментальному искусству, на которых увлекся мультипликацией. В 1965 году он снял короткометражный анимационный фильм «Шесть блюющих мужчин». Одноминутная выпускная работа была высоко оценена жюри академии. Вдохновленный успехом, режиссер бросил учебу и стал активно заниматься съемками

Фото: Cp / Globe Photos / Zuma Press / Kommersant Photo

В 1960–70-е годы, снимая короткометражки, Линч в течение семи лет параллельно работал над полнометражным дебютом «Голова-ластик» (кадр на фото). Фильм об отвратительных мутантах и отходах постиндустриальной цивилизации возвел режиссера в статус культовых. Когда Джордж Лукас посмотрел картину, он предложил Линчу стать режиссером нового эпизода «Звездных войн». Тот от предложения отказался, объяснив, что в случае согласия будет вынужден поступиться своим творческим видением перед желанием Лукаса видеть фильм по-своему

В 1960–70-е годы, снимая короткометражки, Линч в течение семи лет параллельно работал над полнометражным дебютом «Голова-ластик» (кадр на фото). Фильм об отвратительных мутантах и отходах постиндустриальной цивилизации возвел режиссера в статус культовых. Когда Джордж Лукас посмотрел картину, он предложил Линчу стать режиссером нового эпизода «Звездных войн». Тот от предложения отказался, объяснив, что в случае согласия будет вынужден поступиться своим творческим видением перед желанием Лукаса видеть фильм по-своему

Фото: American Film Institute; Libra Films

«У моего деда был доходный дом с квартирками без кухонь. Один жилец жарил себе яичницу на утюге. И откручивал каждый вечер антенну с машины, чтобы ее не сломали. Я чувствовал страх, разлитый в воздухе. Он стал прекрасным горючим для будущего огня»&lt;br> В 1981 году драма «Человек-слон» с Энтони Хопкинсом в главной роли получила восемь номинаций на «Оскар», но в итоге ни одной статуэтки. В 1984 году вышла снятая Линчем экранизация фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна», которую сам режиссер считал провальной

«У моего деда был доходный дом с квартирками без кухонь. Один жилец жарил себе яичницу на утюге. И откручивал каждый вечер антенну с машины, чтобы ее не сломали. Я чувствовал страх, разлитый в воздухе. Он стал прекрасным горючим для будущего огня»
В 1981 году драма «Человек-слон» с Энтони Хопкинсом в главной роли получила восемь номинаций на «Оскар», но в итоге ни одной статуэтки. В 1984 году вышла снятая Линчем экранизация фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна», которую сам режиссер считал провальной

Фото: Anthony Barboza / Getty Images

Начало 1990-х стало для Линча очень успешным. Драма «Дикие сердцем» (1990) с Николасом Кейджем и Лорой Дерн получила «Золотую пальмовую ветвь» в Канне. В том же году в эфир вышел сериал Линча «Твин Пикс» (кадр на фото) о расследовании загадочного убийства в провинциальном городе. Президент СССР Михаил Горбачев был большим поклонником сериала и однажды даже пытался выяснить, кто же убил Лору Палмер, у Джорджа Буша-старшего

Начало 1990-х стало для Линча очень успешным. Драма «Дикие сердцем» (1990) с Николасом Кейджем и Лорой Дерн получила «Золотую пальмовую ветвь» в Канне. В том же году в эфир вышел сериал Линча «Твин Пикс» (кадр на фото) о расследовании загадочного убийства в провинциальном городе. Президент СССР Михаил Горбачев был большим поклонником сериала и однажды даже пытался выяснить, кто же убил Лору Палмер, у Джорджа Буша-старшего

Фото: Lynch/Frost Productions; Propaganda Films; Twin Peaks Productions Inc.

Последователи Зигмунда Фрейда и Жака Лакана часто анализируют фильмы Линча, видя в них иллюстрацию навязчивого повторения: неизбежного возвращения психотравмы, вызванной «первосценой». Американский кинокритик Джонатан Розенбаум писал, что герои фильмов Линча отказываются принимать болезненную правду о себе, однако вытесненное ими из сознания неизменно возвращается в их жизнь в еще более причудливых и пугающих формах

Последователи Зигмунда Фрейда и Жака Лакана часто анализируют фильмы Линча, видя в них иллюстрацию навязчивого повторения: неизбежного возвращения психотравмы, вызванной «первосценой». Американский кинокритик Джонатан Розенбаум писал, что герои фильмов Линча отказываются принимать болезненную правду о себе, однако вытесненное ими из сознания неизменно возвращается в их жизнь в еще более причудливых и пугающих формах

Фото: AP / file

В 1997 году на экраны вышла картина Линча «Шоссе в никуда» (кадр на фото), которую встретили неоднозначно: одни восхищались работой режиссера, другие видели в ней закат его карьеры. Два известных американских кинокритика Джин Сискел и Роджер Эберт написали негативные рецензии о картине. Режиссер отреагировал своеобразно, выпустив постер к фильму со слоганом «Еще две причины посмотреть &quot;Шоссе в никуда&quot;»

В 1997 году на экраны вышла картина Линча «Шоссе в никуда» (кадр на фото), которую встретили неоднозначно: одни восхищались работой режиссера, другие видели в ней закат его карьеры. Два известных американских кинокритика Джин Сискел и Роджер Эберт написали негативные рецензии о картине. Режиссер отреагировал своеобразно, выпустив постер к фильму со слоганом «Еще две причины посмотреть "Шоссе в никуда"»

Фото: Lost Highway Productions LLC; Asymmetrical Productions

Хотя Дэвид Линч и его фильмы далеки от голливудского мейнстрима, он трижды номинировался на премию «Оскар» за лучшую режиссуру: в 1981 («Человек-слон)», 1987 («Синий бархат») и 2002 годах («Малхолланд Драйв)». В 2020 году режиссер получил почетный «Оскар» за выдающийся вклад в кинематограф

Хотя Дэвид Линч и его фильмы далеки от голливудского мейнстрима, он трижды номинировался на премию «Оскар» за лучшую режиссуру: в 1981 («Человек-слон)», 1987 («Синий бархат») и 2002 годах («Малхолланд Драйв)». В 2020 году режиссер получил почетный «Оскар» за выдающийся вклад в кинематограф

Фото: Reuters

В 2001 году на экраны вышел фильм «Малхолланд Драйв» (кадр на фото). Сам режиссер описывал его как «историю любви в городе грез». На кинофестивале в Канне Линч получил за фильм, ставший культовым, награду как лучший режиссер

В 2001 году на экраны вышел фильм «Малхолланд Драйв» (кадр на фото). Сам режиссер описывал его как «историю любви в городе грез». На кинофестивале в Канне Линч получил за фильм, ставший культовым, награду как лучший режиссер

Фото: The Picture Factory; Canal+ [fr]

«Не забывайте: я делаю фантастическое кино. Не надо самому страдать, чтобы показать страдание. И зрители не любят сами страдать, зато охотно смотрят на страдания других. Мои сны, если уж о них речь, нормальны и даже примитивны. Люблю грезить наяву, сидя днем в удобном кресле. Я курю, люблю французское красное вино, а вместо наркотиков прибегаю к медитации, поверьте, она открывает совершенно новые горизонты. Я уважаю точные науки — математику, химию, я очень высокого мнения об умственном потенциале человека, который еще далеко не освоен»

«Не забывайте: я делаю фантастическое кино. Не надо самому страдать, чтобы показать страдание. И зрители не любят сами страдать, зато охотно смотрят на страдания других. Мои сны, если уж о них речь, нормальны и даже примитивны. Люблю грезить наяву, сидя днем в удобном кресле. Я курю, люблю французское красное вино, а вместо наркотиков прибегаю к медитации, поверьте, она открывает совершенно новые горизонты. Я уважаю точные науки — математику, химию, я очень высокого мнения об умственном потенциале человека, который еще далеко не освоен»

Фото: Reuters / Eric Gaillard

Уже более сорока лет Линч дважды в день занимается трансцендентальной медитацией по системе Махариши-махеш-йоги. В 2002 году он заплатил $1 млн за стажировку у учителя в Нидерландах и, вернувшись в Калифорнию «другим человеком», стал выступать за преобразование мира на основе учения Махариши о «едином поле». С тех пор он снял всего лишь один полнометражный фильм, но зато проехал десятки стран, выступая перед студентами с лекциями о трансцендентальной медитации

Уже более сорока лет Линч дважды в день занимается трансцендентальной медитацией по системе Махариши-махеш-йоги. В 2002 году он заплатил $1 млн за стажировку у учителя в Нидерландах и, вернувшись в Калифорнию «другим человеком», стал выступать за преобразование мира на основе учения Махариши о «едином поле». С тех пор он снял всего лишь один полнометражный фильм, но зато проехал десятки стран, выступая перед студентами с лекциями о трансцендентальной медитации

Фото: Reuters / Chris Pizzello

В 2006 году Дэвид Линч выпустил аудиокнигу о технике погружения в глубину сознания, в которой описывал, как медитация помогает ему в работе над фильмами. В 2009 году книга была издана на русском языке под названием «Поймать большую рыбу». Не забрасывает режиссер и живопись: выставки его работ проходят в разных странах&lt;br> На фото: выставка Дэвид Линча в Пенсильванской академии искусств

В 2006 году Дэвид Линч выпустил аудиокнигу о технике погружения в глубину сознания, в которой описывал, как медитация помогает ему в работе над фильмами. В 2009 году книга была издана на русском языке под названием «Поймать большую рыбу». Не забрасывает режиссер и живопись: выставки его работ проходят в разных странах
На фото: выставка Дэвид Линча в Пенсильванской академии искусств

Фото: AP / Matt Rourke

«Смерть пугает меня тем, что это слишком большая перемена. Но старение мне интересно»

«Смерть пугает меня тем, что это слишком большая перемена. Но старение мне интересно»

Фото: Matt Rourke / AP

В 2017 году вышло продолжение сериала «Твин Пикс», высоко оцененное зрителями и критиками. Главного детектива в развитии истории спустя 25 лет также сыграл Кайл Маклахлен (на фото)

В 2017 году вышло продолжение сериала «Твин Пикс», высоко оцененное зрителями и критиками. Главного детектива в развитии истории спустя 25 лет также сыграл Кайл Маклахлен (на фото)

Фото: Showtime

В 2017 году режиссер объявил о своем уходе из кино. В 2020-м стало известно, что Дэвид Линч работает над новым сериалом для Netflix, но его съемки пришлось отменить из-за коронавируса

В 2017 году режиссер объявил о своем уходе из кино. В 2020-м стало известно, что Дэвид Линч работает над новым сериалом для Netflix, но его съемки пришлось отменить из-за коронавируса

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

5 августа 2024 года режиссер рассказал, что у него диагностирована эмфизема легких из-за постоянного курения табака, и что он почти не выходит из дома. 16 января 2025 года стало известно о его смерти

5 августа 2024 года режиссер рассказал, что у него диагностирована эмфизема легких из-за постоянного курения табака, и что он почти не выходит из дома. 16 января 2025 года стало известно о его смерти

Фото: Efrem Lukatsky / archivo / AP

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Дэвид Кит Линч родился 20 января 1946 года в городе Миссула (штат Монтана, США) в семье ученого и учительницы. В 19 лет он поступил в Пенсильванскую академию искусств в Филадельфии, где изучал живопись, скульптуру, фотографию, а также посещал курсы по экспериментальному искусству, на которых увлекся мультипликацией. В 1965 году он снял короткометражный анимационный фильм «Шесть блюющих мужчин». Одноминутная выпускная работа была высоко оценена жюри академии. Вдохновленный успехом, режиссер бросил учебу и стал активно заниматься съемками

Фото: Cp / Globe Photos / Zuma Press / Kommersant Photo

В 1960–70-е годы, снимая короткометражки, Линч в течение семи лет параллельно работал над полнометражным дебютом «Голова-ластик» (кадр на фото). Фильм об отвратительных мутантах и отходах постиндустриальной цивилизации возвел режиссера в статус культовых. Когда Джордж Лукас посмотрел картину, он предложил Линчу стать режиссером нового эпизода «Звездных войн». Тот от предложения отказался, объяснив, что в случае согласия будет вынужден поступиться своим творческим видением перед желанием Лукаса видеть фильм по-своему

Фото: American Film Institute; Libra Films

«У моего деда был доходный дом с квартирками без кухонь. Один жилец жарил себе яичницу на утюге. И откручивал каждый вечер антенну с машины, чтобы ее не сломали. Я чувствовал страх, разлитый в воздухе. Он стал прекрасным горючим для будущего огня»
В 1981 году драма «Человек-слон» с Энтони Хопкинсом в главной роли получила восемь номинаций на «Оскар», но в итоге ни одной статуэтки. В 1984 году вышла снятая Линчем экранизация фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна», которую сам режиссер считал провальной

Фото: Anthony Barboza / Getty Images

Начало 1990-х стало для Линча очень успешным. Драма «Дикие сердцем» (1990) с Николасом Кейджем и Лорой Дерн получила «Золотую пальмовую ветвь» в Канне. В том же году в эфир вышел сериал Линча «Твин Пикс» (кадр на фото) о расследовании загадочного убийства в провинциальном городе. Президент СССР Михаил Горбачев был большим поклонником сериала и однажды даже пытался выяснить, кто же убил Лору Палмер, у Джорджа Буша-старшего

Фото: Lynch/Frost Productions; Propaganda Films; Twin Peaks Productions Inc.

Последователи Зигмунда Фрейда и Жака Лакана часто анализируют фильмы Линча, видя в них иллюстрацию навязчивого повторения: неизбежного возвращения психотравмы, вызванной «первосценой». Американский кинокритик Джонатан Розенбаум писал, что герои фильмов Линча отказываются принимать болезненную правду о себе, однако вытесненное ими из сознания неизменно возвращается в их жизнь в еще более причудливых и пугающих формах

Фото: AP / file

В 1997 году на экраны вышла картина Линча «Шоссе в никуда» (кадр на фото), которую встретили неоднозначно: одни восхищались работой режиссера, другие видели в ней закат его карьеры. Два известных американских кинокритика Джин Сискел и Роджер Эберт написали негативные рецензии о картине. Режиссер отреагировал своеобразно, выпустив постер к фильму со слоганом «Еще две причины посмотреть "Шоссе в никуда"»

Фото: Lost Highway Productions LLC; Asymmetrical Productions

Хотя Дэвид Линч и его фильмы далеки от голливудского мейнстрима, он трижды номинировался на премию «Оскар» за лучшую режиссуру: в 1981 («Человек-слон)», 1987 («Синий бархат») и 2002 годах («Малхолланд Драйв)». В 2020 году режиссер получил почетный «Оскар» за выдающийся вклад в кинематограф

Фото: Reuters

В 2001 году на экраны вышел фильм «Малхолланд Драйв» (кадр на фото). Сам режиссер описывал его как «историю любви в городе грез». На кинофестивале в Канне Линч получил за фильм, ставший культовым, награду как лучший режиссер

Фото: The Picture Factory; Canal+ [fr]

«Не забывайте: я делаю фантастическое кино. Не надо самому страдать, чтобы показать страдание. И зрители не любят сами страдать, зато охотно смотрят на страдания других. Мои сны, если уж о них речь, нормальны и даже примитивны. Люблю грезить наяву, сидя днем в удобном кресле. Я курю, люблю французское красное вино, а вместо наркотиков прибегаю к медитации, поверьте, она открывает совершенно новые горизонты. Я уважаю точные науки — математику, химию, я очень высокого мнения об умственном потенциале человека, который еще далеко не освоен»

Фото: Reuters / Eric Gaillard

Уже более сорока лет Линч дважды в день занимается трансцендентальной медитацией по системе Махариши-махеш-йоги. В 2002 году он заплатил $1 млн за стажировку у учителя в Нидерландах и, вернувшись в Калифорнию «другим человеком», стал выступать за преобразование мира на основе учения Махариши о «едином поле». С тех пор он снял всего лишь один полнометражный фильм, но зато проехал десятки стран, выступая перед студентами с лекциями о трансцендентальной медитации

Фото: Reuters / Chris Pizzello

В 2006 году Дэвид Линч выпустил аудиокнигу о технике погружения в глубину сознания, в которой описывал, как медитация помогает ему в работе над фильмами. В 2009 году книга была издана на русском языке под названием «Поймать большую рыбу». Не забрасывает режиссер и живопись: выставки его работ проходят в разных странах
На фото: выставка Дэвид Линча в Пенсильванской академии искусств

Фото: AP / Matt Rourke

«Смерть пугает меня тем, что это слишком большая перемена. Но старение мне интересно»

Фото: Matt Rourke / AP

В 2017 году вышло продолжение сериала «Твин Пикс», высоко оцененное зрителями и критиками. Главного детектива в развитии истории спустя 25 лет также сыграл Кайл Маклахлен (на фото)

Фото: Showtime

В 2017 году режиссер объявил о своем уходе из кино. В 2020-м стало известно, что Дэвид Линч работает над новым сериалом для Netflix, но его съемки пришлось отменить из-за коронавируса

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

5 августа 2024 года режиссер рассказал, что у него диагностирована эмфизема легких из-за постоянного курения табака, и что он почти не выходит из дома. 16 января 2025 года стало известно о его смерти

Фото: Efrem Lukatsky / archivo / AP

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