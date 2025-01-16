Главные новости за 16 января. Сочи

После проверки прокуратуры Сочи удалось восстановить права военнослужащего, чьи денежные средства и имущество арестовали судебные приставы.

Глава Туапсинского района Сергей Бойко сообщил в своем Telegram-канале о намерении взыскать 600 млн руб. с застройщика жилого комплекса, чьи действия привели к оползню в 2021 году.

По предварительным данным, ущерб, причиненный в результате ДТП с участием «КамАЗа» и пассажирского поезда Казань — Адлер под Волгоградом летом 2024 года, превысил 117 млн руб.

В Сочи на заседании действующей межведомственной группы уточнили перечень объектов самовольного строительства, которые подлежат сносу по решению суда. По некоторым из них начали разрабатывать проекты демонтажа, выделено первоочередное финансирование.

В Сочи полиция продолжает проверку ячеек в депозитарии, откуда украли деньги у нескольких граждан.

Прокуратура Сочи завершила проверку соблюдения земельного законодательства и инициировала уголовное дело против участников организованной преступной группы, подозреваемых в мошенничестве с земельными участками на территории Сочинского национального парка.

В Сочи цены на мясо выше, чем в большинстве других крупных городов Краснодарского края.

В аэропорту Сочи подвели итоги работы за 2024 год. Пассажиропоток превысил 13,7 млн человек, снизившись на 1,3% относительно 2023 года (13,9 млн человек).

Во вторник, 18 февраля, в Третьем апелляционном суде Сочи пройдет закрытое заседание по жалобе адвоката Никиты Журавеля, осужденного на 14 лет за сожжение Корана и госизмену.