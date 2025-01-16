В Сочи уточнили перечень подлежащих сносу объектов самовольного строительства

В Сочи на заседании действующей межведомственной группы уточнили перечень объектов самовольного строительства, которые подлежат сносу по решению суда. По некоторым из них начали разрабатывать проекты демонтажа выделено первоочередное финансирование, сообщил в своем Telegram-канале глава курорта Андрей Прошунин. Мэр уточнил, что работа ведется по тем строениям, в которых нет жильцов и подключений к центральным коммуникациям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Михеенко Фото: Дмитрий Михеенко

На совещании присутствующие обсуждали эффективные способы сноса самовольно построенных объектов. В частности, решались вопросы правового регулирования и финансирования. Как отметил господин Прошунин, интересам города может отвечать механизм комплексного развития территорий. Освободившиеся земли в будущем могут быть использованы для благоустройства и социального строительства.

Власти курорта совместно с прокуратурой продолжают заниматься ранним выявлением и пресечением фактов самовольного строительства. Регулярно во всех районах проходят рейды. «Результат прошлого года, когда количество случаев нарушений градостроительного законодательства снизилось вдвое, намерены сохранить и усилить», – заключил мэр.

Вячеслав Рыжков