На участников ОПГ в Сочи завели дело о мошенничестве с земельными участками

Прокуратура Сочи завершила проверку соблюдения земельного законодательства и инициировала уголовное дело против участников организованной преступной группы, подозреваемых в мошенничестве с земельными участками на территории Сочинского национального парка. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telеgram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе проверки, проведенной прокуратурой, удалось установить, что в 2016 году участники группы использовали поддельные документы, чтобы обмануть регистрирующий орган. В результате им удалось оформить право собственности на земельные участки площадью более 89 тыс. кв. м, которые покрыты реликтовым лесом.

По данным расследования, позднее злоумышленники планировали построить на указанных земельных участках коттеджный поселок. Общая сумма причиненного ущерба составила свыше 890 млн руб.

Материалы проверки передали в следственные органы, по результатам которых возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Одного из ключевых организаторов преступной группы задержали, а на имущество участников наложили арест с целью возмещения ущерба, причиненного государству.

Прокуратура Сочи держит на контроле ход и результаты расследования данного уголовного дела.

«Ъ-Сочи» писал, что сочинские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух сообщников, которые построили банный комплекс на территории федерального природного значения в Адлерском районе без разрешительных документов. Ущерб государству оценили в более чем в 230 млн руб.

Мария Удовик