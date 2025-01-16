Аэропорт Сочи подвел итоги работы за 2024 год

В аэропорту Сочи подвели итоги работы за 2024 год. Пассажиропоток превысил 13,7 млн человек, снизившись на 1,3% относительно 2023 года (13,9 млн человек), передает пресс-служба воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В аэропорту отметили, что международные направления при этом продолжают активный рост. Пассажиропоток достиг рекордного уровня — более 1,7 млн человек, что на 13% больше, чем в 2023 году (1,5 млн пассажиров).

Наиболее значительный рост наблюдался на рейсах в Тбилиси (302%), Алматы (182%), Дубай (65%), Наманган (58%) и Минск (42%). Лидерами по объему пассажиропотока на международных маршрутах стали Стамбул (386 тыс. пассажиров), Анталья (309 тыс.), Ереван (239 тыс.), Ташкент (109 тыс.) и Дубай (93 тыс.). Общий пассажиропоток на этих пяти направлениях превысил 1,3 млн человек.

Отдельно в аэропорту отметили рост интереса иностранных туристов к Сочи. В 2024 году впервые в истории аэропорта Сочи стартовали рейсы по маршруту Манама (Бахрейн) — Сочи. С 23 июня авиакомпания flydubai возобновила полеты в Сочи, также в первую очередь ориентируясь на перевозку туристов из ОАЭ на российский курорт.

Вместе с тем российские туристы проявляют больше интереса к азиатским курортам. В 2024 году стали активно развиваться полеты из Сочи в Таиланд (Пхукет).

На внутренних рейсах в аэропорту Сочи пассажиропоток упал на 3% — с 12,4 млн до 12,02 млн человек. Наибольшей популярностью внутри страны пользовались полеты в Москву (2,6 млн пассажиров), Санкт-Петербург (2,1 млн), Екатеринбург (1,8 млн). В Новосибирск и Казань летали 1,6 млн и 1,4 млн пассажиров соответственно.

За 2024 год в аэропорту Сочи было выполнено 44 тыс. самолетовылетов.

Вячеслав Рыжков