Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Аэропорт Сочи подвел итоги работы за 2024 год

В аэропорту Сочи подвели итоги работы за 2024 год. Пассажиропоток превысил 13,7 млн человек, снизившись на 1,3% относительно 2023 года (13,9 млн человек), передает пресс-служба воздушной гавани.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В аэропорту отметили, что международные направления при этом продолжают активный рост. Пассажиропоток достиг рекордного уровня — более 1,7 млн человек, что на 13% больше, чем в 2023 году (1,5 млн пассажиров).

Наиболее значительный рост наблюдался на рейсах в Тбилиси (302%), Алматы (182%), Дубай (65%), Наманган (58%) и Минск (42%). Лидерами по объему пассажиропотока на международных маршрутах стали Стамбул (386 тыс. пассажиров), Анталья (309 тыс.), Ереван (239 тыс.), Ташкент (109 тыс.) и Дубай (93 тыс.). Общий пассажиропоток на этих пяти направлениях превысил 1,3 млн человек.

Отдельно в аэропорту отметили рост интереса иностранных туристов к Сочи. В 2024 году впервые в истории аэропорта Сочи стартовали рейсы по маршруту Манама (Бахрейн) — Сочи. С 23 июня авиакомпания flydubai возобновила полеты в Сочи, также в первую очередь ориентируясь на перевозку туристов из ОАЭ на российский курорт.

Вместе с тем российские туристы проявляют больше интереса к азиатским курортам. В 2024 году стали активно развиваться полеты из Сочи в Таиланд (Пхукет).

На внутренних рейсах в аэропорту Сочи пассажиропоток упал на 3% — с 12,4 млн до 12,02 млн человек. Наибольшей популярностью внутри страны пользовались полеты в Москву (2,6 млн пассажиров), Санкт-Петербург (2,1 млн), Екатеринбург (1,8 млн). В Новосибирск и Казань летали 1,6 млн и 1,4 млн пассажиров соответственно.

За 2024 год в аэропорту Сочи было выполнено 44 тыс. самолетовылетов.

Вячеслав Рыжков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...