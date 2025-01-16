Апелляционный суд Сочи рассмотрит дело Никиты Журавеля о сожжении Корана

Во вторник, 18 февраля, в Третьем апелляционном суде Сочи пройдет закрытое заседание по жалобе адвоката Никиты Журавеля, осужденного на 14 лет за сожжение Корана и госизмену. Об этом сообщает ТАСС по ссылкой на суд.

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В конце ноября 2023 года Волгоградский областной суд вынес приговор Никите Журавелю, назначив ему 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Адвокат осужденного подал апелляцию с просьбой назначить наказание ниже низшего предела.

По информации суда, заседание по делу Журавеля состоится 18 февраля, и будет проходить в закрытом режиме. Напомним, что 19-летнего Никиту Журавеля задержали в мае 2023 года в Волгограде после публикации видео в Telegram-канале «Утро Дагестана», на котором обвиняемый сжигает Коран у мечети.

В ходе допроса господин Журавель заявил, что действовал по указанию неустановленных лиц, которые предложили ему финансовое вознаграждение. Обвиняемый признался, что его действия были направлены на разжигание религиозной ненависти.

Против молодого человека возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, совершенные в местах, специально предназначенных для проведения богослужений). Следствие установило, что преступление совершили не позднее 19 мая.

Позднее дело господина Журавеля передали следователям из Чечни по указанию главы СКР Александра Бастрыкина. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко поднимал вопрос о целесообразности перевода осужденного в колонию с «преимущественно мусульманским населением».

Мария Удовик