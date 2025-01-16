Мясо в Сочи оказалось одними из самых дорогих в Краснодарском крае

В Сочи цены на мясо выше, чем в большинстве других крупных городов Краснодарского края. Об этом свидетельствуют результаты исследования Краснодарстата, с которыми ознакомился «Ъ-Сочи». Исследовались средние потребительские цены на товары и услуги в крупных городах региона, данные приводятся по состоянию на 13 января 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Средняя стоимость 1 кг говядины в Краснодарском крае составляет порядка 607 руб. В Краснодаре стоимость выше – 634 руб. Далее идет Новороссийск (622 руб.), за ним – Сочи (619 руб.). На четвертом месте Туапсе (614 руб.). Самая дешевая говядина в Армавире и Ейске – 568 и 562 руб. соответственно.

Свинина в крае на начало года стоит в среднем 375 руб. за 1 кг. Дороже всего мясо в Сочи – 399 руб. Далее идут Краснодар (391 руб.), Ейск (376 руб.), Армавир (360 руб.), Туапсе (359 руб.) и Новороссийск (355 руб.).

Самый дорогой вид мяса в крае – баранина (867 руб. за 1 кг). Лидером является Сочи – более 1 тыс. руб. Далее идет Туапсе (929 руб.), за ним Ейск (917 руб.), Новороссийск (824 руб.), Краснодар (823 руб.) и Армавир (818 руб.).

Куры охлажденные и мороженые в крае стоят в среднем 238 руб. за 1 кг. Такой же ценник в Краснодаре, немного дороже – в Сочи (239 руб.). В Туапсе стоимость составляет 230 руб., в Новороссийске – 226 руб., в Армавире – 250 руб., а в Ейске – 242 руб.

Сосиски и сардельки стоят в среднем 515 руб. в Краснодарском крае и 529 руб. – в Краснодаре. Самый высокий ценник в Сочи – 575 руб., самый низкий – в Новороссийске (473 руб.).

Колбаса полукопченая и варено-копченая в среднем по краю стоит 750 руб. за 1 кг. Наиболее высокий ценник в Сочи – 804 руб. Дешевле всего в Армавире – 647 руб.

Вареная колбаса по краю стоит 560 руб. Наиболее высокая цена в Сочи – 627 руб. Дешевле всего в Армавире – 527 руб.

Вячеслав Рыжков