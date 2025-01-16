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Ущерб от аварии с поездом Казань — Адлер оценили в более чем 117 млн рублей

По предварительным данным, ущерб, причиненный в результате ДТП с участием «КамАЗа» и пассажирского поезда Казань — Адлер под Волгоградом летом 2024 года, превысил 117 млн руб. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Виктор Козлов в интервью РИА «Новости».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Авария произошла 29 июля 2024 года, когда часть вагонов пассажирского поезда №491, следовавшего из Казани в Адлер, сошла с рельсов и опрокинулась. Причиной инцидента стало столкновение с «КамАЗом». Водитель пытался проскочить железнодорожный переезд перед приближающимся составом. Ущерб, по предварительным оценкам, составил более 117 млн руб.

«Ъ-Сочи» писал, что после аварии пассажиров разделили на две группы: 315 человек отправились в вагонах поезда №491, 422 человека следовали в резервном составе №901, еще 19 человек оставалась в медучреждениях. Остальные граждане добирались до пунктов назначения самостоятельно.

Мария Удовик

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