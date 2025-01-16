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Прокуратура Сочи помогла вернуть бойцу СВО арестованное имущество

После проверки прокуратуры Сочи удалось восстановить права военнослужащего, чьи денежные средства и имущество арестовали судебные приставы. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Прокуратура Сочи инициировала проверку в целях обеспечения соблюдения законодательства о защите прав граждан, находящихся в зоне выполнения боевых задач. В ходе проверки выяснилось, что судебные приставы-исполнители наложили арест на денежные средства и имущество участника СВО. После вмешательства прокуратуры специалисты приняли меры по восстановлению прав военнослужащего: должностные лица органов принудительного исполнения отменили ограничительные меры и вынесли соответствующие постановления.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте после вмешательства прокуратуры сняли арест с денежных средств, предназначенных для оказания помощи несовершеннолетним детям участников СВО. С просьбой о помощи на прием к прокурору Лазаревского района курорта обратилась супруга бойца.

Мария Удовик

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