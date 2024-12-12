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Коммерсантъ FM
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Не естественно, но не безобразно

Эксперты обсудили перспективы использования искусственного интеллекта в политике

В ближайшие десять лет искусственный интеллект (ИИ) активно интегрируется в общественно-политические процессы — к такому выводу пришли в четверг участники круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). По их мнению, наступление «новой эры» в политике затронет в первую очередь избирательные и управленческие технологии. При этом простые россияне, как выяснили социологи, настаивают на контроле за ИИ, особенно в самых чувствительных сферах.

Руководитель департамента политических исследований ВЦИОМа Михаил Мамонов

Руководитель департамента политических исследований ВЦИОМа Михаил Мамонов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Руководитель департамента политических исследований ВЦИОМа Михаил Мамонов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В той или иной форме ИИ повседневно используют 63% опрошенных россиян, сообщил на круглом столе руководитель департамента политических исследований ВЦИОМа Михаил Мамонов со ссылкой на исследование центра.

  • Образ технологии — преимущественно положительный: 54% респондентов считают ИИ «помощником», а «врагом» или «конкурентом» — только 10% и 7% соответственно.
  • Применять его, по мнению граждан, следует прежде всего в качестве виртуального помощника (44%), в творчестве (42%) и робототехнике (40%).
  • А вот там, где «предполагается высокий уровень ответственности и экспертизы», уровень доверия к ИИ значительно ниже, указал господин Мамонов: только 19% согласны с его внедрением в экономику, 18% — в безопасность и 13% — в госуправление.
  • Параллельно люди ожидают установления контроля за ИИ, добавил социолог: за обязательное участие человека в оценке этичности продуктов и решений, созданных ИИ, выступают 77% опрошенных.

Так или иначе, в ближайшие пять — десять лет ИИ интегрируют во все отрасли экономики, а заодно он «будет активно влиять» и на общественно-политические процессы, уверен гендиректор фонда «Платформа цифровых долин» Алексей Ландарь. Подобные решения уже используются при анализе больших данных для выявления общественных настроений: при помощи ИИ можно отслеживать комментарии, результаты соцопросов, публикации в СМИ, что «помогает наиболее эффективно реагировать на запросы граждан и корректировать работу ведомств», пояснил эксперт. Второе ключевое направление — «борьба с дезинформацией». Системы ИИ способны распознавать «фейковые публикации», анализировать источники и предупреждать пользователей, отметил господин Ландарь: «Это особенно актуально в условиях глобальной информационной войны, которую мы в настоящий момент ведем».

Как Владимир Путин расставил все точки над ИИ

По мнению главы департамента ИИ агентства «Социальные сети» Николая Деревцова, технология станет «информационным мечом» в решении политических задач, в том числе связанных с выборами. По его словам, ИИ уже используется в социологии, политической аналитике, производстве и продвижении контента. Так, на недавних выборах в Хабаровском крае представители партии «Новые люди» при помощи нейросетей реализовали полный цикл производства контента — сгенерировали и уточнили программу, подготовили тексты выступлений и прочий «креатив», рассказал эксперт: «Это позволило сэкономить значимые бюджеты и повысило эффективность работы кандидатов в условиях нехватки людей» («Новые люди» впервые прошли в краевую думу, получив по партспискам 5,35% голосов).

К наиболее значимым рискам ИИ Алексей Ландарь отнес возможность манипуляции общественным мнением, нарушение приватности и «проблему предвзятости алгоритмов». В пример он привел корпорацию Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) и Twitter (ныне X), которые еще в 2010-х годах начали активно использовать нейросетевые технологии для «отслеживания и формирования общественного мнения».

Григорий Лейба

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