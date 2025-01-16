Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 16 января

17:32. ВСУ нанесли очередные удары по Белгородской области. По предварительной информации, пострадавших нет. В Шебекинском округе сразу два села подверглись обстрелам. В селе Новая Таволжанка в результате попадания снаряда повреждены надворные постройки и заборы на территории четырех частных домовладений, в одном из домов пострадало окно. В селе Ржевка в результате обстрела в пяти жилых домах выбито остекление и пробиты кровли. Также повреждены две надворные постройки и два легковых автомобиля. В Краснояружском районе село Репяховка подверглось атаке FPV-дрона — поврежден инфраструктурный объект связи. Еще два дрона нанесли удары по селу Графовка, в результате чего пострадали ангар предприятия и линия электропередачи — на улицах временно отсутствует уличное освещение. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

17:10. Воронежцы услышали громкие звуки вечером 16 января. В облправительстве сообщили, что от оперативных служб никаких сообщений не поступало.

16:51. Автомобиль наехал на взрывоопасный предмет в селе Беловское Белгородского района Белгородской области. В результате пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

16:22. В Курской области отбой ракетной опасности — региональный оперштаб.

16:19. Ракетная опасность объявлена в Курской области — оперштаб региона.

14:37. Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО — сбит ряд воздушных целей. В результате был ранен мирный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

14:32. РСЧС: в Белгородской области объявлен отбой ракетной опасности.

13:45. В общий состав потерь вооруженных сил Украины на Курском направлении вошли более 52 330 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны.

13:41. Ракетная опасность объявлена в Белгородской области — РСЧС.

13:33. За прошедшие сутки ВСУ лишились на Курском направлении более 210 военнослужащих. Также были ликвидированы восемь минометов, шесть автомобилей, две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, гаубица М777 американского производства. Об этом сообщили в Минобороны России.

12:42. Управление Роспотребнадзора по Воронежской области не выявило превышение гигиенических нормативов содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе из-за пожара на нефтебазе в Лискинском районе. Об этом сообщили в ведомстве.

12:35. В Графовском сельском поселении Краснояружского района Белгородской области объявлена опасность атаки БПЛА — РСЧС.

12:19. Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора направило в зону СВО партию гуманитарного груза с одеждой, медикаментами, инструментами, техническими средствами и продуктами. Об этом сообщили в ведомстве.

12:07. В Лискинском районе Воронежской области продолжается тушение пожара на нефтебазе. Развернут штаб по ликвидации последствий происшествия. В ближайшем населенном пункте для пожарных разворачивают пункт временного размещения, где они смогут отдохнуть. Для гражданского населения и инфраструктуры соседних предприятий угрозы нет. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

10:43. Среди 25 российских военнослужащих, накануне вернувшихся из украинского плена, есть белгородец. Об этом сообщила омбудсмен региона Жанна Киреева в своем Telegram-канале.

10:40. За прошедшие сутки ВСУ обстреляли девять муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 89 боеприпасов и 42 беспилотников. В результате никто не пострадал, разрушения получили четыре частных дома и автомобиль. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

10:04. Госавтоинспекция Воронежской области сообщила, что полностью перекрыто движение на автодороге Лиски — Давыдовка — Копанище в Лискинском районе с 0 по 5 км.

9:23. Сегодня правительство РФ должно принять решение о выделении 5 млрд руб. Белгородской области на строительство или покупку жилья для 936 семей. В случае получения транша на поддержку смогут рассчитывать собственники разрушенных при атаках ВСУ домов и жители отселенных населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

9:00. СКР будет расследовать обстрел села Отрадное под Белгородом 15 января, при котором пострадала мирная жительница. Об этом сообщили в ведомстве.

8:43. Продолжается тушение пожара на нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области, начавшегося после атаки БПЛА поздним вечером 15 января. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. Пострадавших нет.

8:22. В Липецкой области в 18:28 15 января был введен режим воздушной опасности, в 23:22 — угрозы атаки БПЛА в облцентре и Липецком округе. Они действовали до 6:23 и 0:32 16 января соответственно. Это следует из сообщений губернатора Игоря Артамонова.

8:11. В Тамбовской области дроны сбили в районе села Кузьмино-Гать и города Котовск. Обломками БПЛА частично повреждена кровля крыши частного дома. Пострадавших нет. Об этом сообщили в правительстве региона.

7:31. За ночь дежурные средства ПВО уничтожили над Черноземьем 27 беспилотников: 15 над Белгородской областью, семь — над Воронежской, три — над Тамбовской, два — над Курской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

7:03. Экипаж Ми-28нм в составе смешанной тактической группы нанес ракетный удар, не позволив совершить ротацию подразделениям ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.

6:44. В Воронежской области отменили режим опасности атаки БПЛА, действовавший с 17:12 15 января. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.