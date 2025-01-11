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Коммерсантъ FM
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Биткойны сгинули на свалке

Суд отказался рассматривать иск жителя Уэльса

$750 млн на свалке — британцу не разрешили искать в мусоре его жесткий диск с биткойнами. Суд отказался рассматривать иск жителя Уэльса, который хотел провести там раскопки. Джеймс Хауэллс случайно выбросил носитель криптокошелька еще в 2013 году. По его словам, он добыл биткойны в 2009-м и забыл о них. А компьютер с диском он залил и потом разобрал на запчасти. В итоге британец подал иск к городскому совету и потребовал пустить его на свалку или выплатить ему порядка $600 млн в виде компенсации. Кроме того, Хауэллс обещал местному совету 10% от суммы, которую удастся выручить от продажи биткойнов в случае успешных поисков. Однако другая сторона назвала это предложение попыткой подкупить чиновников.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В самом начале мужчина вообще не верил в то, что у него получится вернуть диск. По крайней мере, об этом он рассказал British Broadcasting Corporation в 2013-м году: «Я не пользовался диском три года. Все файлы, которые, как я считал, мне были нужны, уже находились на моем новом компьютере. Диск лежал в ящике, и я думал, что уже выгрузил все, что мне было нужно. Как только выбросил диск в мусорное ведро дома, у меня промелькнула мысль: "А зачем я это делаю? ". Я не достал его и отвез диск на свалку вместе с другими пакетами.

Биткойн ждет поддержки

До меня дошло, что я выбросил целое состояние, когда закрыли площадку Silk Road. Появились истории, как люди зарабатывали с помощью криптовалюты миллионы. А у меня было 7,5 тыс. биткойнов на жестком диске, который я выкинул несколько месяцев назад. Без доступа к нему я не получу обратно ни цента. Я ходил на свалку, спрашивал, возможно, мусор уже рассортировали, и я мог бы найти диск. Но мне сказали, что все, что попадает в контейнер для бытовых отходов, спрессовывается и закапывается. Свалка размером с два футбольных поля. Честно говоря, у меня нет ресурсов, чтобы организовать поисковый отряд, особенно без гарантий вернуть деньги».

Суд заявил, что у иска нет юридических перспектив. Как объясняют местные власти, выброшенный жесткий диск стал собственностью владельца свалки, а раскопки мусора запрещены правилами охраны окружающей среды. В декабре цена биткойна впервые превысила $100 тыс. 12 лет назад он стоил в 100 раз меньше. И сейчас существенная часть криптовалюты раннего периода утеряна, рассказал соучредитель инвестиционного клуба «Актив» Климентий Целовальников: «По разным оценкам, до 25% биткойнов раннего периода были отправлены либо не на тот адрес, либо доступа к кошелькам нет. И есть определенный объем таких "спящих" кошельков. Все это очень тщательно отслеживается. Безусловно, если к каким-то из этих ранних кошельков будут найдены ключи и произойдет единомоментная продажа объема, то, конечно, это повлияет на рынок.

Биткойн сближается с бизнесом

Но сказать, что это изменит его полностью, нельзя. Единственный кошелек, владелец которого неизвестен и который действительно может поменять рынок на время, это кошелек Сатоси Накамото, на котором лежит порядка 1 млн биткойнов. То есть, безусловно, если продать сейчас на рынке миллион биткойнов, то ценник упадет в пол, а состав игроков сильно изменится. Кто-то просто разорится из-за используемой финансовой конструкции».

Однажды восстановить доступ к криптокошельку удалось Федеральному бюро расследований США. Сотрудники спецслужбы вернули биткойны, которые получили злоумышленники в качестве выкупа. Сумма активов оценивалась в $1 млрд. Как именно удалось перехватить приватный ключ, не сообщалось. Однако обвиненная хакерская группировка заявляла, что была захвачена вся ее инфраструктура.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Александра Абанькова, Ольга Крупеник

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