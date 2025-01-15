Индекс Мосбиржи впервые с 14 августа 2024 года превысил 2 900 пунктов

Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом на вечерних торгах продемонстрировал рост на 1,41%, до 2 900 пунктов, согласно данным биржи. Этот показатель достигнут впервые с 14 августа 2024 года.

По состоянию на 23:25 мск, индекс Мосбиржи находился на уровне 2 900,23 пункта, прибавляя таким образом, 1,40%.

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Индекс Мосбиржи в середине декабря впервые с марта 2023 года опускался ниже 2400 пунктов. Он вернулся к более высоким показателям после решения Центробанка сохранить ключевую ставку.

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