Главные новости за 15 января. Сочи

Генеральная прокуратура РФ подала иск в Арбитражный суд Краснодарского края к строительной компании «Эпрон-8» об истребовании федерального имущества из незаконного владения.

В Сочи за 11 месяцев 2024 года получили 533 млн руб. курортного сбора.

Южная транспортная прокуратура инициировала уголовное дело, связанное с уклонением от уплаты таможенных платежей, сумма которых превышает 2,3 млн руб. Уголовное дело направили в суд Адлера.

Цены на авиабилеты в Сочи на майские праздники выросли до 55%. Перелет на одного с багажом туда-обратно с 1 по 11 мая будет стоить от 21 тыс. до 54,4 тыс. руб., цены таким образом выросли от 7 до 55%.

Полицейские Сочи начали расследование крупной кражи денежных средств из арендованных ячеек многофункционального депозитарного центра.

В Сочи планируют исключить любую строительную деятельность на оползневых склонах и прилегающих территориях. Соответствующую инициативу обсудили на межведомственном совещании.

На федеральной территории установили модульные пункты, где разместятся волонтеры Сириуса и Сочи для оказания помощи птицам, пострадавшим от разлива мазута в Черном море.

Экс-глава Сочи Алексей Копайгородский останется под стражей. Соответствующее решение принял Московский городской суд в среду, 15 января.

Зампред комитета Госдумы по экологии и природным ресурсам Георгий Арапов заявил, что мазутное пятно движется в сторону Крыма. В связи с этим отдых в Адлере и Сочи будет безопасным, там выбросов нефтепродуктов не фиксировали.

Авиакомпания Flydubai с 23 и 25 января соответственно возобновляет полное выполнение рейсов в Минеральные Воды и Сочи.