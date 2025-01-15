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Генпрокуратура требует вернуть присвоенные активы бывшего госпредприятия в Сочи

Генеральная прокуратура РФ подала иск в Арбитражный суд Краснодарского края к строительной компании «Эпрон-8» об истребовании федерального имущества из незаконного владения. Копия искового заявления есть в распоряжении «Ъ-Сочи». Ответчиками по делу также выступают: сочинское ООО «Пансионат с лечением "Кристалл"», ООО «Экоконсалт» из Ставропольского края, индивидуальные предприниматели Андрей Штоппель и Дмитрий Волошин, а также Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Речь идет об объектах недвижимости, которые ранее входили в имущественный комплекс стратегического госпредприятия — 8-й экспедиционный отряд подводно-технических, гидротехнических и аварийно-спасательных работ ГУСК «Подводречстрой» Министерства речного флота РСФСР (в настоящее время — АО «Строительная компания "Эпрон-8"»).

На земельном участке, где расположены строения, планируется строительство автомобильной дороги «Обход Адлера».

В исковом заявлении отмечено, что факт незаконного выбытия федерального имущественного комплекса был ранее выявлен органами прокуратуры Сочи. Надзорное ведомство установило, что в 1993 году в результате незаконных действий руководства предприятия по его приватизации из государственного владения выбыло свыше 30 объектов недвижимости стоимостью 3 млрд руб.

В прокуратуре считают, что в результате указанных противоправных действий деятельность ранее успешного и уникального государственного предприятия прекращена, имущество распродано, на месте предприятия возведены коммерческие объекты недвижимости, используемые для извлечения прибыли в личных целях.

Среди выбывшего имущества оказалась производственная база в поселке Кудепста на Эпроновской улице, включающая нежилые здания общей площадью около 6 тыс. кв. м, а также полигон площадью 112,2 тыс. кв. м и пр.

В 2001 году Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа удовлетворил иск прокуратуры Краснодарского края о признании недействительным договора купли-продажи имущества 8-го экспедиционного отряда. Однако новый собственник решение суда проигнорировал, от возврата имущественного комплекса уклонился и в 2003–2007 года зарегистрировал право собственности на спорные объекты, сказано в иске.

В дальнейшем, согласно позиции прокуратуры, наиболее ликвидные активы перешли под контроль аффилированных руководству бывшего государственного предприятия лиц.

По данным «Ъ-Сочи», директором 8-го экспедиционного отряда на тот момент был Борис Штанько, он же, согласно сведениям из системы «СПАРК-Интерфакс», являлся генеральным директором АО «Строительная компания "Эпрон-8”» с 2002 по 2013 годы, в настоящий момент Борис Штанько является бенефициаром ООО «Пансионат с лечением "Кристалл"».

Более того, отмечают в прокуратуре, ответчики, достоверно зная об отсутствии у них права на объекты и планируемом строительстве на их месте автомобильной дороги «Обход Адлера», необоснованно претендовали на возмещение из бюджета за их изъятие.

Кроме того, согласно документу, оформив в собственность объекты недвижимости, АО «Строительная компания "Эпрон-8"» неправомерно получило в аренду без проведения торгов занятые ими земельные участки. На некоторых из них возведены нежилые здания, которые впоследствии могут признать самовольными постройками и снести.

Сейчас в рамках разбирательства на спорное имущество наложен арест.

Лия Пацан

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