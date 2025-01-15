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Flydubai возобновляет рейсы в Минеральные Воды и Сочи

Авиакомпания Flydubai с 23 и 25 января соответственно возобновляет полное выполнение рейсов в Минеральные Воды и Сочи. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Первоначально ограничение полетов в Сочи установили с 28 декабря по 2 января, а в Минеральные Воды — с 27 декабря по 3 января. Позднее компания продлила запрет на полеты до 8 и 9 января соответственно. В конце новогодних праздников авиакомпания объявила о продлении ограничений до 22 января. Продление приостановки рейсов связали с общими мерами повышения безопасности в авиационной отрасли после крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» 25 декабря.

Туроператоры и турагентства помогли большинству пассажиров в поиске альтернативных маршрутов. Однако около 30% путешественников отменили поездки из-за дополнительных расходов или неудобных пунктов вылета.

Сейчас рейс FZ971 из Дубая в Сочи запланировали на 8:20 25 января, а обратный рейс (FZ972) вылетит в 12:30 того же дня. В дальнейшем авиаперевозку будут осуществлять трижды в неделю: по понедельникам, средам и субботам. Начиная с 30 апреля и до 31 августа, рейсы будут выполняться ежедневно. Продажа билетов открыта на весь год вперед. Стоимость билетов на период с 25 января по 1 февраля для одного пассажира (с учетом провоза багажа) составляет 59,9 тыс. руб.

Рейс FZ977 из Дубая в Минеральные Воды запланировали на 23:10 23 января, а обратный рейс (FZ978) вылетит в 3:10 24 января. По расписанию, размещенному в системе бронирования перевозчика, последующие рейсы будут выполнять ежедневно. Билеты также доступны для покупки на год вперед. Цена на билеты из Минеральных Вод и обратно на период с 23 по 30 января для одного пассажира (с учетом провоза багажа) составляет 69 тыс. руб.

В компании Space Travel рассчитывают, что возобновление рейсов будет способствовать восстановлению интереса к турам в Дубай из Сочи и Минеральных Вод.

«Новость, безусловно, отличная, так как на этих рейсах основаны полетные программы, предназначенные для всех туристов из Северокавказского региона. Конечно, продажи туров замедлились на фоне приостановки рейсов в Дубай, но мы ожидаем полноценного восстановления спроса после фактического начала полетов»,— прокомментировали представители туроператора.

Мария Удовик

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