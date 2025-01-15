Авиабилеты в Сочи на майские праздники подорожали до 55%

Цены на авиабилеты в Сочи на майские праздники выросли до 55%. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), перелет на одного с багажом туда-обратно с 1 по 11 мая будет стоить от 21 тыс. до 54,4 тыс. руб., цены таким образом выросли от 7% до 55%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

В 2025 году в майские праздники производственным календарем установлены по четыре выходных дня – с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. В АТОР отмечают, что за авиабилеты из крупных городов России до курорта придется заплатить в среднем на 7-55% больше, чем годом ранее. Вылеты из Москвы будут стоить в среднем на треть дороже, чем в ушедшем году.

В Ассоциации также обратили внимание на то, что в 2024 году мониторинг цен проводился в первой половине апреля, в текущем году их рост фиксируют уже в январе. По прогнозам туроператоров, ближе к дате вылета стоимость перелетов может значительно вырасти.

«Ъ-Сочи» писал, что в прошедшие новогодние праздники одним из наиболее дешевых перелетов по России стал рейс из Сочи в Москву – менее 1,2 тыс. руб. Одним из самых выгодных билетов за рубеж стал рейс из Сочи в Тбилиси – 2,2 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков