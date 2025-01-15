Уголовное дело о крупной неуплате таможенных платежей направили в суд Адлера

Южная транспортная прокуратура инициировала уголовное дело, связанное с уклонением от уплаты таможенных платежей, сумма которых превышает 2,3 млн руб. Уголовное дело направили в суд Адлера, сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Обвинительный акт в отношении Михаила Бадера утвердил первый заместитель Южного транспортного прокурора. Господина Бадера обвиняют в совершении преступления по п. «а» ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Действия обвиняемого привели к значительным финансовым потерям в виде неуплаченных таможенных сборов в размере более 2,3 млн руб.

Уголовное дело передали в Адлерский районный суд Сочи для дальнейшего рассмотрения.

«Ъ-Сочи» писал, что Петроградский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении уроженца Сочи, обвиняемого в краже 800 тыс. долларов, 500 тыс. евро и ювелирных изделий на сумму 10 млн долларов из банковских ячеек. Расследование в отношении соучастников преступления продолжается.

Мария Удовик