Уголовное дело о крупной неуплате таможенных платежей направили в суд Адлера
Южная транспортная прокуратура инициировала уголовное дело, связанное с уклонением от уплаты таможенных платежей, сумма которых превышает 2,3 млн руб. Уголовное дело направили в суд Адлера, сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Обвинительный акт в отношении Михаила Бадера утвердил первый заместитель Южного транспортного прокурора. Господина Бадера обвиняют в совершении преступления по п. «а» ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Действия обвиняемого привели к значительным финансовым потерям в виде неуплаченных таможенных сборов в размере более 2,3 млн руб.
Уголовное дело передали в Адлерский районный суд Сочи для дальнейшего рассмотрения.
«Ъ-Сочи» писал, что Петроградский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении уроженца Сочи, обвиняемого в краже 800 тыс. долларов, 500 тыс. евро и ювелирных изделий на сумму 10 млн долларов из банковских ячеек. Расследование в отношении соучастников преступления продолжается.