За 11 месяцев 2024 года в Сочи получили 533 млн рублей курортного сбора

В Сочи за 11 месяцев 2024 года получили 533 млн руб. курортного сбора. Об этом пишут «Ведомости Юг» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Каверина Фото: Александра Каверина

За весь 2023 год сумма курортного сбора в городе составила 499 млн руб. За период с начала января по 1 декабря 2024 года в Сочи собрали на 6,8% больше курортного сбора, чем за весь позапрошлый год.

С января 2022 г. ставка курортного сбора на территории курорта составляла 50 руб. в сутки. С начала 2025 года в городе уже действует туристический налог по ставке 1% от стоимости проживания в отелях и гостиницах.

Как писал «Ъ-Сочи», ставку нового налога установило Горсобрание курорта — 1% от стоимости проживания в санаториях, отелях и гостевых домах, включенных в федеральный реестр классифицированных средств размещения. Полученные от сборов средства могут направить на реализацию различных социально значимых проектов.

Вячеслав Рыжков