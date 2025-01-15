В Сочи возбудили уголовное дело по факту кражи из депозитарного центра

Полицейские Сочи начали расследование крупной кражи денежных средств из арендованных ячеек многофункционального депозитарного центра, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю. В УВД курорта рассказали «Ъ-Сочи», что правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту кражи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Центральный районный отдел полиции поступили заявления от граждан, которые сообщили о пропаже значительных сумм денег из своих арендованных ячеек. На месте происшествия полицейские провели осмотр и изъяли записи с камер видеонаблюдения для дальнейшего анализа. Сейчас проходит проверка с целью выяснения всех обстоятельств инцидента и определения числа пострадавших. Правоохранительные органы пока считают ущерб. Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ (кража).

Одна из пострадавших сообщила в социальных сетях, что из ее ячейки в многофункциональном депозитарном центре пропало 6,5 млн руб. По ее словам, еще как минимум два клиента также обнаружили недостачу средств в своих ячейках.

Некоторые Telegram-каналы информируют о пяти пострадавших и общей сумме ущерба, превышающей 20 млн руб. Пропажу денежных средств клиенты заметили днем 14 января. В социальных сетях упоминается, что у некоторых клиентов исчезли все средства, в то время как другие потеряли лишь часть.

Мария Удовик