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Коммерсантъ FM
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Госдума одобрила в первом чтении период охлаждения по потребкредитам

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о введении периода охлаждения по потребительским кредитам и займам. Инициатива разработана для защиты граждан от финансовых мошенников.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Документ внесла в декабре группа сенаторов и депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Кредитные и микрофинансовые организации (МФО) обяжут выдавать потребкредиты и займы с отсрочкой 4 часа для сумм от 50 тыс. до 200 тыс. руб., 48 часов — для сумм более 200 тыс. руб.

Также банки и МФО обяжут проводить дополнительные проверки на предмет мошенничества при проведении операций и трансакций. Помимо этого МФО получат доступ к базе данных Центробанка (ЦБ) о случаях и попытках денежных переводов без согласия клиента.

Как пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, если решение обратиться в банк было принято под давлением мошенников, то в период охлаждения граждане могут отказаться от получения средств. Завершить рассмотрение законопроекта планируется до конца января.

Основные положения законопроекта должны вступить в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования, требования к МФО — по истечении 90 дней.

В октябре 2024 года президент Владимир Путин поручил правительству и ЦБ продумать механизм периода охлаждения для борьбы с мошенниками. В том же месяце ЦБ направил Минфину предложения по введению такого периода по потребительским кредитам.

Подробнее об инициативе — в материале «Ъ» «Кредиты подадут холодными».

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