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Коммерсантъ FM
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Путин поручил придумать дополнительную защиту от мошенников

Президент Владимир Путин дал поручения по итогам совещаний по экономическим вопросам, прошедших 22 августа. В частности, правительство и Центробанк (ЦБ) должны продумать дополнительные механизмы борьбы с хищением средств мошенниками, включая введение «периода охлаждения».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Полный список поручений опубликован на сайте Кремля. Господин Путин также поручил:

  • обеспечить возможность назначать уполномоченное лицо для подтверждения перевода денежных средств с банковских счетов;
  • информировать заемщиков о заключении договора о займе и о его условиях, а также о возможности отказаться от него в течение «периода охлаждения» через портал «Госуслуг»;
  • информировать пенсионеров и получающих соцвыплаты семьи с детьми о возможностях проведения процедуры внесудебного банкротства, в том числе с помощью портала «Госуслуг»;
  • установить требования к содержанию рекламы услуг, связанных с сопровождением процедуры банкротства гражданина;
  • дать ЦБ возможность ограничивать долю рискованных потребкредитов, обязательства по которым обеспечены залогом автомототранспортного средства, в общем объеме кредитов.

Как выяснил «Ъ», на единую госплатформу по противодействию мошенничеству в интернете планируется выделить более 6 млрд руб. из бюджета. Войти в нее могут все банки, операторы связи и цифровые платформы, а оператором станет Минцифры. Эксперты указывают, что создание подобной системы несет риски концентрации критически важной информации.

Подробности — в материале «Ъ» «На госплатформе показался план денег».

Лаура Кеффер

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