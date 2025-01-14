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Главные новости за 14 января. Кубань, Крым, Адыгея

Работы по подъему затонувших танкеров со дна Черного моря могут растянуться от трех месяцев до года. Стоимость операции оценивают в диапазоне от 200 млн до 1 млрд руб.

На пяти участках побережья Анапы и Темрюкского района утром 14 января волонтеры обнаружили новые нефтяные пятна.

В МЧС заявили, что на месте ликвидации утечки нефтепродуктов в районе кормовой части танкера «Волгонефть-239» есть угроза обрушения скальной породы.

В Краснодаре с 15 января начнется демонтаж праздничной иллюминации, украшавшей улицу Красную.

Игорь Чагаев, ранее занимавший пост заместителя губернатора Краснодарского края, 13 января приступил к обязанностям председателя правительства Еврейской автономной области.

С 1 января в Сочи начал действовать туристический налог, ставка которого составляет 1%. Все собранные средства будут поступать в городской бюджет.

В Краснодаре началась реконструкция цирка. Работы проводит подрядная организация из Курганинска. Сейчас специалисты убирают старую плитку, выкорчевывают деревья и роют траншеи, чтобы вывести коммуникации.

Из федерального бюджета на реализацию программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2027 года выделят более 316 млрд руб.

В Краснодаре определили места для крещенских купаний в водоемах и на территориях храмов.

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