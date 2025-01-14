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Повторные выбросы мазута обнаружили на пляжах Анапы и Темрюка

На пяти участках побережья Анапы и Темрюкского района утром 14 января волонтеры обнаружили новые нефтяные пятна. Об этом сообщает краевой Оперштаб.

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Небольшие выбросы нашли на пляжах, закрепленных за Лабинским, Тимашевским, Курганинским районами, а также Краснодарским и Ленинградским муниципальными округами.

Основные работы по очистке пляжей завершили, но продолжается деликатная уборка. Песок просеивают для удаления застывших капель мазута.

Ранее стало известно, что на очистку песка в Анапе потребуется до двух месяцев. На участке протестировали новую технику для загрязненного грунта.

Нурий Бзасежев

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