Повторные выбросы мазута обнаружили на пляжах Анапы и Темрюка

На пяти участках побережья Анапы и Темрюкского района утром 14 января волонтеры обнаружили новые нефтяные пятна. Об этом сообщает краевой Оперштаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Небольшие выбросы нашли на пляжах, закрепленных за Лабинским, Тимашевским, Курганинским районами, а также Краснодарским и Ленинградским муниципальными округами.

Основные работы по очистке пляжей завершили, но продолжается деликатная уборка. Песок просеивают для удаления застывших капель мазута.

Ранее стало известно, что на очистку песка в Анапе потребуется до двух месяцев. На участке протестировали новую технику для загрязненного грунта.

Нурий Бзасежев