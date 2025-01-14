МЧС: на месте откачки мазута с кормы «Волгонефти-239» может рухнуть скала

Угроза обрушения скальной породы есть на месте ликвидации утечки нефтепродуктов в районе кормовой части танкера «Волгонефть-239», севшего на мель у берегов Краснодарского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

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Работы по устранению последствий выброса нефтепродуктов продолжаются, они проходили в том числе ночью. Также специалисты продолжают укреплять дороги со стороны моря. Из-за угрозы обрушения скалы место планируют обследовать на возможность проведения взрывных работ.

В МЧС рассказали, что на утро 14 января совершен 121 рейс, за которые удалось вывезти более 946 тонн и собрать 47,6 куб. м нефтесодержащей жидкости. Вокруг кормовой части танкера возводят искусственную гавань, чтобы не допустить попадания мазута в открытое море, уже отсыпали около 50 м.

Утечка нефтепродуктов с кормы танкера «Волгонефть-239», который выбросило на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района, была обнаружена 10 января. Площадь пятна нефтепродуктов оценивалась почти в 2,8 тыс. кв. м.

Татьяна Ручкина