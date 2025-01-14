В Краснодаре определили места для крещенских купаний в водоемах и на территориях храмов. Об этом сообщила Кубанская митрополия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

18 января с 16:00 до 00:00 состоится омовение в крещенской купели храма Архангела Михаила по ул. Березанской, купания пройдут в бассейне, расположенном на территории церкви. 19 января с 10:00 до 15:00 жители Краснодара смогут принять участие в крещенских купаниях на берегу озера Старая Кубань.

В канун Крещения купания также состоятся в храме Святого Духа по ул. Сормовской, в крещенской купели, с 19:30 до 23:00. Кроме того, омовения будут проходить 19 января с 09:00 до 16:00.

19 января краснодарцы могут посетить купания на озере Старая Кубань со стороны ул. Парусная. В тот же день с 02:00 до 14:00 для купаний будет открыта купель на территории храма Иоанна Крестителя по ул. Уральской.

Крещенские купания в купели Свято-Георгиевского храма состоятся 19 января с 00:00 до 03:00 по ул. Пластунская. Омовения пройдут в купели семейной базы отдыха «Бухта» 19 января с 11:00 до 17:00 в пос. Краснодарский, по ул. Ивана Лотышева.

Купель на территории Свято-Никольского храма будет открыта 18 января с 19:00 до 00:00 и 19 января с 10:00 до 15:00. Погружаться в воду мужчины будут в рубашке, а женщины в платье.

В купели храма Покрова Пресвятой Богородицы состоятся крещенские купания 19 января с 10:00 до 12:00. На территории храма в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» будет установлен большой бассейн для окунания, 19 января он работает до 17:00.

Алина Зорина