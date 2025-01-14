В Краснодаре 15 января начнется демонтаж украшений на улице Красной

В Краснодаре с 15 января начнется демонтаж праздничной иллюминации, украшавшей улицу Красную. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Киселев Фото: Евгений Киселев

Процесс будет осуществляться поэтапно, начиная с улицы Гаврилова и заканчивая улицей Буденного. На каждом этапе подрядчик займется демонтажем проводов и электрооборудования, а затем восстановит тротуарное покрытие.

На время проведения работ демонтируемый участок инсталляции будет отключен от электроснабжения. Остальные участки продолжат функционировать до тех пор, пока не наступит их очередь. Завершить все работы планируют к февралю этого года.

Алина Зорина