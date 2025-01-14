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В Сочи начали взимать новый туристический налог

С 1 января в Сочи начал действовать туристический налог, ставка которого составляет 1%. Все собранные средства будут поступать в городской бюджет, сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Прошунин.

Фото: Андрей Куценко

Фото: Андрей Куценко

Доходы от налога направят на развитие городской инфраструктуры и реализацию муниципальных программ. Господин Прошунин также поручил объяснить отельерам механизм работы нового сбора.

Ранее аналогичный налог был введен на территории Сириуса.

Нурий Бзасежев

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