В Сочи начали взимать новый туристический налог

С 1 января в Сочи начал действовать туристический налог, ставка которого составляет 1%. Все собранные средства будут поступать в городской бюджет, сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Куценко Фото: Андрей Куценко

Доходы от налога направят на развитие городской инфраструктуры и реализацию муниципальных программ. Господин Прошунин также поручил объяснить отельерам механизм работы нового сбора.

Ранее аналогичный налог был введен на территории Сириуса.

Нурий Бзасежев