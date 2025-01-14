В Сочи начали взимать новый туристический налог
С 1 января в Сочи начал действовать туристический налог, ставка которого составляет 1%. Все собранные средства будут поступать в городской бюджет, сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Прошунин.
Фото: Андрей Куценко
Доходы от налога направят на развитие городской инфраструктуры и реализацию муниципальных программ. Господин Прошунин также поручил объяснить отельерам механизм работы нового сбора.
Ранее аналогичный налог был введен на территории Сириуса.