В Краснодаре началась реконструкция цирка

Начались работы по реконструкции Краснодарского цирка. Об этом пишет «Телеканал Краснодар».

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Работы по реконструкции проводит подрядная организация из Курганинска. Сейчас специалисты убирают старую плитку, выкорчевывают деревья и роют траншеи, чтобы вывести коммуникации. Стоимость первого этапа реконструкции составляет 17,3 млн руб. Этап планируют завершить до 28 февраля 2025 года.

Согласно проекту, разработанному ООО «Архитектурное наследие», изменится не только внешний вид здания, но и территория вокруг здания. Появятся зоны отдыха, в том числе активного, предусмотрят места для парковок. Кроме того, при реконструкции цирка сохранят уникальную мозаику Григория Даумана и Александра Кудрявцева.

Алина Зорина