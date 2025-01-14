На эмблему пилотируемого корабля «Союз» впервые поместили георгиевскую ленту

«Роскосмос» представил эмблему экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-27», который запустят к Международной космической станции (МКС). На эмблеме впервые изображена георгиевская лента. Старт пилотируемого корабля запланирован на весну 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @roscosmos_gk Фото: @roscosmos_gk

На фоне ленты написано название корабля, по краям эмблемы нанесены фамилии членов экипажа — Сергея Рыжикова, Алексея Зубрицкого и американского астронавта Джонатана Кима, а также флаги РФ и США. Помимо этого на эмблеме изображены символы 60-летия первого выхода человека в открытый космос и 50-летия совместного полета кораблей «Союз» и «Аполлон», которые отмечают в 2025 году.

«В центре находится источник света, освещающий лучами планету, а на одном из лучей вписана буква "Ф" как первая буква позывного экипажа "Фавор". В центре буквы — ромашка как символ любви, семьи и верности. В нижней части изображены дома и деревья как символ домашнего очага и основ семейного благополучия. В верхней части можно увидеть космос со звездами и кораблем "Союз"»,— рассказал «Роскосмос».

В сентябре 2024 года ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем доставила на МКС космонавтов «Роскосмоса» Ивана Вагнера и Алексея Овчинина, а также астронавта NASA Дональда Петтита. Американец отправился к МКС по соглашению о перекрестных полетах. «Роскосмос» и NASA продлили его до 2026 года.