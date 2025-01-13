Министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов ушел в отставку

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов подал в отставку по собственному желанию, сообщили в департаменте информационной политики региона. Отмечается, что на встрече с коллективом ведомства он заявил, что покидает должность и «переходит на другую работу».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Это были очень насыщенные событиями два десятка лет. Для меня всегда было важно работать для общего дела и быть частью команды, команды губернатора Свердловской области. Я благодарю весь коллектив министерства и коллег из смежных структур, предприятий за реализованные вместе проекты. Уверен, что министерство сохранит репутацию эффективно работающего органа власти и все взятые обязательства будут выполнены»,— сказал господин Смирнов.

Напомним, Николай Смирнов был назначен на должность министра энергетики и ЖКХ региона 1 ноября 2011 года. По данным близкого к правительству региона Telegram-канала «Не для протокола», господин Смирнов займет «выгодную должность в частном бизнесе».

Василий Алексеев