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На фоне опасности атаки БПЛА на Татарстан закрыт аэропорт Казани

Росавиация объявила о введении временных ограничений на работу казанского аэропорта, сообщение опубликовано в 6:26 утра. Ранее МЧС распространило предупреждение об опасности атаки БПЛА на Татарстан.

На фоне опасности атаки БПЛА на Татарстан закрыт аэропорт Казани

На фоне опасности атаки БПЛА на Татарстан закрыт аэропорт Казани

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

На фоне опасности атаки БПЛА на Татарстан закрыт аэропорт Казани

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Согласно данным онлайн табло аэропорта прибытие рейса Екатеринбург-Казань ожидается после 9 утра.

Кроме аэропорта столицы Татарстана введены ограничения на работу воздушных гаваней Калуги, Саратова и Тамбова.

UPD: в 12:05 открыли аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы.

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