Росавиация объявила о введении временных ограничений на работу казанского аэропорта, сообщение опубликовано в 6:26 утра. Ранее МЧС распространило предупреждение об опасности атаки БПЛА на Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На фоне опасности атаки БПЛА на Татарстан закрыт аэропорт Казани

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ На фоне опасности атаки БПЛА на Татарстан закрыт аэропорт Казани

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Согласно данным онлайн табло аэропорта прибытие рейса Екатеринбург-Казань ожидается после 9 утра.

Кроме аэропорта столицы Татарстана введены ограничения на работу воздушных гаваней Калуги, Саратова и Тамбова.

UPD: в 12:05 открыли аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы.