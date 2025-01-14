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Второе утро подряд в Татарстане объявляется опасность атаки БПЛА

В Республике Татарстан объявлена опасность атаки беспилотными воздушными судами, сообщение опубликовано в мобильном приложении МЧС России. Жителям рекомендовано оставаться дома и не подходить к окнам.

Введены ограничения на работу аэропорта Казани. Прибытие ближайшего рейса в столицу Татарстана ожидается после 9 утра.

Сегодня ночью массированная атака украинских БПЛА производилась на Тульскую область, над территорией региона уничтожены 16 целей.

Беспилотный летательный аппарат сбит над Воронежем.

В городе Энгельс Саратовской области повреждение получило промышленное предприятие.

В Ростовской области за ночь сбито и подавлено 14 беспилотников.

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