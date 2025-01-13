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Коммерсантъ FM
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«Аль-Арабия»: «Хамас» оставил без примечаний проект соглашения с Израилем

Палестинский «Хамас» оставил без замечаний финальный проект соглашения с Израилем о прекращении огня и освобождении заложников, сообщил базирующийся в ОАЭ телеканал «Аль-Арабия». Израиль получение официального ответа от движения не подтвердил. Тем временем, по данным Channel 12, обе стороны начали подготовку к обмену заложников и заключенных.

На фоне противоречивых сообщений о принятии «Хамасом» проекта официальный источник движения заявил «Аль-Араби Аль-Джадид», что сегодня, 13 января, проект соглашения будет обсуждаться на специальном собрании. «Реакция будет положительной», подчеркнул собеседник издания, если в тексте «не затронуты фундаментальные моменты», волнующие палестинцев.

По данным СМИ, в ходе состоявшихся накануне, 12 января, непрямых консультаций в Дохе был достигнут прогресс, а к утру 13 января Катар передал обеим сторонам финальный текст соглашения. Он предполагает трехэтапную сделку с освобождением заложников в секторе Газа в обмен на палестинских заключенных, прекращение огня, а также обсуждение новой системы управления анклавом. EFE писала, что сделка может быть подписана до 20 января, когда состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа.

Лусине Баласян

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