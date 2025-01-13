Три округа Нижегородской области ввели туристический налог с 2025 года

В Нижегородской области с 1 января 2025 года туристический налог ввели три муниципальных образования, сообщили «Ъ-Приволжье» в региональном министерстве туризма и промыслов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Кроме Городецкого и Балахнинского округов, о которых ранее писал «Ъ-Приволжье», такой налог ввел Кстовский округ, который вскоре присоединится к Нижнему Новгороду.

Ставка налога в этом году составляет 1% от стоимости проживания туриста в классифицированном средстве размещения, но не менее 100 рублей в сутки. До 2029 года ставка будет повышаться на один процентный пункт и составит в итоге 5%. Средства от взимания налога будут поступать в бюджеты муниципалитетов.

Ирина Швецова