Балахнинский округ ввел туристический налог
Совет депутатов Балахнинского округа одобрил введение в муниципалитете туристического налога. Соответствующее решение опубликовано на сайте администрации.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
В 2025 году налоговая ставка составит 1% и до 2029 года будет расти на один процентный пункт ежегодно. Таким образом, в 2029 году она составит 5% от налоговой базы. Налогоплательщиками станут организации и физлица, которые предоставляют туристам гостиничные услуги.
Как писал «Ъ-Приволжье», с 1 января 2025 года туристический налог также ввел Городецкий округ. В Нижнем Новгороде вопрос еще обсуждается.