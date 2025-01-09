Балахнинский округ ввел туристический налог

Совет депутатов Балахнинского округа одобрил введение в муниципалитете туристического налога. Соответствующее решение опубликовано на сайте администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В 2025 году налоговая ставка составит 1% и до 2029 года будет расти на один процентный пункт ежегодно. Таким образом, в 2029 году она составит 5% от налоговой базы. Налогоплательщиками станут организации и физлица, которые предоставляют туристам гостиничные услуги.

Как писал «Ъ-Приволжье», с 1 января 2025 года туристический налог также ввел Городецкий округ. В Нижнем Новгороде вопрос еще обсуждается.

Елена Ковалева