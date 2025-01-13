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Коммерсантъ FM
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Минфин уменьшит объем покупки валюты и золота в 1,3 раза

Минфин в рамках бюджетного правила с 15 января по 6 февраля направит на покупку золота 70,2 млрд руб. Ежедневный объем покупок составит в эквиваленте 4,1 млрд руб., сообщает пресс-служба министерства.

Это в 1,32 раза меньше, чем в период с 6 декабря 2024 года по 14 января 2025 года. Тогда совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составил 114,4 млрд руб.

Объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в январе ожидается в размере 80,3 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам декабря 2024 года составило 10,1 млрд руб.

О ситуации на валютном рынке — в материале «Рубль настраивается на стабильность».

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