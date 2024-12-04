В Минфине объяснили приостановку покупок иностранной валюты

Банк России приостановил с 28 ноября и до конца 2024 года покупку иностранной валюты, чтобы снизить волатильность финансовых рынков, заявили в Министерстве финансов России. Решение о возобновлении операций на внутреннем валютном рынке будет приниматься с учетом ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Объем дополнительных нефтегазовых доходов бюджета в декабре 2024 года прогнозируется в размере 95,9 млрд руб. Отклонение фактически полученных доходов от ожидаемых по итогам ноября 2024 года составило 18,5 млрд руб.

Министерство также сообщило о планах направить 114,4 млрд руб. на покупку иностранной валюты и золота в период с 6 декабря 2024 по 14 января 2025 года. Ежедневный объем закупок составит в эквиваленте 5,4 млрд руб.

С 7 ноября по 5 декабря Минфин направил 87,5 млрд руб. на покупку золота и иностранной валюты. Ежедневно приобретался эквивалент 4,2 млрд руб., что на 35,5% больше затрат в период с 7 октября по 6 ноября (71,8 млрд руб., 3,1 млрд руб. ежедневно).

О ситуации на валютном рынке — в материале «Ъ» «Доллар поддался словесным интервенциям».