Истечение страховых обстоятельств

Законопроект, обязывающий страховщиков уведомлять водителей об окончании действия полиса ОСАГО минимум за десять дней до окончания его действия, внесен в Госдуму. Сейчас страховщики рассылать предупреждения не обязаны, из-за этого, считают авторы поправок, забывчивые водители рискуют получить крупный штраф. С 1 января максимальная санкция за отсутствие полиса выросла с 800 до 3–5 тыс. руб. В Российском союзе автостраховщиков говорят, что многие компании уже сегодня рассылают такие уведомления, но инициативу, тем не менее, поддержали. Более того, как выяснилось, Минцифра прорабатывает механизм оповещения автовладельцев через «Госуслуги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР) в пятницу внес в Госдуму поправки к закону об ОСАГО. Они обязывают страховщиков информировать автовладельца о приближении окончания срока действия полиса — не позднее чем за десять дней и не ранее чем за 20. Сейчас такой обязанности у страховых компаний нет, говорят авторы инициативы в пояснительной записке: «Принятие законопроекта позволит снизить риск стать случайным нарушителем закона автовладельцев, ненамеренно забывших об окончании срока действия полиса». Для информирования автовладельцев бизнес сможет использовать электронную почту, СМС-сообщения, уведомления на портале госуслуг или другие способы.

Напомним, штраф за управление транспортным средством без ОСАГО составляет 800 руб. (либо 600 руб. со скидкой за «быструю» оплату в течение месяца). За повторное нарушение в течение одного года сумма штрафа выше — 3–5 тыс. руб. (эта новация введена с 1 января 2025 года).

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин уверен, что большинство водителей знают, когда у них заканчивается полис. «Уведомления всем, у кого полисы ОСАГО есть, так или иначе приходят от страховых компаний и страховых агентов,— говорит он.—Предлагаемая норма избыточна».

Российский союз автостраховщиков также подтвердил “Ъ”, что многие компании уже сегодня уведомляют страхователей по различным каналам об окончании действия полиса.

Более того, союз указывает, что в 2024 году были введены так называемые короткие полисы ОСАГО, действующие в течение одного-двух дней: предупреждать об их окончании за 10–20 дней бессмысленно.

Гендиректор Национальной страховой информационной системы (НСИС; аккумулирует данные о полисах гражданской ответственности) Николай Галушин поддержал законопроект. Он говорит, что возможны ситуации, когда страховщик не хочет продлевать договор с конкретным клиентом — например, из-за его высокой убыточности (частого попадания в ДТП) или подозрений на мошенничество. В этом случае компания может и не слать уведомления. Сами же автовладельцы редко берут полис в руки, уверен господин Галушин, поэтому большинство из них не помнят точную дату истечения его срока действия.

«После получения напоминания о том, что договор заканчивается, у гражданина будет достаточно времени для его возобновления — с учетом возможностей по дистанционной покупке договоров ОСАГО через сайты страховщиков, агрегаторов и т. д.»,— говорит господин Галушин. По его словам, НСИС и Минцифры уже работают над системой рассылки таких уведомлений автовладельцам через портал госуслуг. В Минцифры подтвердили “Ъ”, что рассматривают такую возможность. Наладить уведомления через СМС, электронную почту и по телефону будет сложнее, считает господин Галушин: участники рынка могут располагать некорректной информацией о страхователе. Например, бывает, что телефон и почта указаны не самого автовладельца, а страхового агента, оформлявшего полис. По данным НСИС, в 2024 году было оформлено более 43,6 млн полисов ОСАГО (не считая краткосрочных), что на 2 млн больше, чем в 2023 году.

Отметим, страховщики и ГИБДД более десяти лет обсуждают механизм автоматической проверки наличия действующего полиса ОСАГО с помощью системы дорожных камер. В сентябре 2024 года представители МВД, ЦБ и страховщики вновь вернулись к этой теме на совещании в правительстве РФ. Тогда в МВД заявили, что техническая возможность автоматической проверки появится не раньше октября 2026 года, после модернизации ведомственных систем (см. “Ъ” от 24 ноября 2024 года). В качестве временного решения власти обсуждают проверку ОСАГО только у автовладельцев, получивших штрафы за другие нарушения ПДД на портале госуслуг. Основание для такой проверки должно быть закреплено в отдельном постановлении (или распоряжении) правительства.

Иван Буранов