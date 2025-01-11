В Краснодаре начали реставрацию здания бывшей фабрики «Александрия»

В Краснодаре, на перекрестке улиц Гоголя и Седина, началась реконструкция исторического здания бывшей швейной фабрики «Александрия». Об этом сообщает 93.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание бывшей швейной фабрики «Александрия» в Краснодаре

Фото: 93.ru Здание бывшей швейной фабрики «Александрия» в Краснодаре

Фото: 93.ru

По информации издания, сейчас рабочие ремонтируют барельефы, укрепляют фронтоны, зачищают фасад. Внутри объекта очищают кирпичную кладку. Также планируется заменить окна и двери, их сделают деревянными — в соответствии с первоначальным проектом.

В управлении госохраны памятников культурного наследия Кубани журналистам сообщили, что разрешение на проведение реставрации выдали 24 декабря 2024 года. Оно будет действовать до конца текущего года. Работы выполняет ООО «КубаньПроектРеставрация», оно же составляло научную документацию для проведения реконструкции здания.

Объект культурного наследия «Швейная фабрика» построили в 1912 году. Изначально его задумывали как доходный дом, в 1920-х годах его муниципализировали. Новым владельцем стало «Кубанское потребительское общество». Помимо швейной фабрики, там работала Краснодарская обувная фабрика, а также краевое управление легкой промышленности. С 1987 года здание стало памятником архитектуры.

Реставрацию здания швейной фабрики планировали начать еще летом 2023 года. Перед этим власти собирались снести советские пристройки к нему, которые не имели охранного статуса. Реновация оценивалась в 1-2 млрд руб.

Ожидается, что после реконструкции здание будет перестроено под офисы, галереи и заведения общепита. При этом, эксперты сомневаются, что проект будет быстро окупаемым.

Подробнее — в материале «Ъ-Кубань» «Александрия» уходит в «Даль»

Александр Орлов