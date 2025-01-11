Neuralink вживила нейрочип третьему пациенту

Компания Neuralink вживила свой чип уже третьему пациенту, сообщил основатель компании американский предприниматель Илон Маск. По его словам, до конца 2025 года компания рассчитывает имплантировать еще около 20–30 чипов.

«У нас сейчас три человека с имплантированными Neuralinks, и все они работают хорошо»,— сказал господин Маск на мероприятии в Лас-Вегасе, которое транслировалось в соцсети Х. Его слова приводит Bloomberg.

Neuralink впервые вживила нейрочип человеку 28 января 2024 года. Почти полностью парализованный Нолан Арбо начал управлять курсором мыши силой мысли уже в конце февраля. В конце марта он показал, как играет в шахматы онлайн, а позже рассказал, как играет в Civilization VI. Другой пациент получил имплант в августе. Neuralink на своем сайте утверждает, что устанавливает в череп пациентов нейрокомпьютерный интерфейс, который соединяется с корой головного мозга с помощью 1024 электродов.

Подробности — в материале «Neuralink вживила третий чип».