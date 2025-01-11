На западе Крыма введен режим угрозы ЧС из-за разлива мазута

На западном берегу Крымского полуострова введен режим угрозы ЧС муниципального характера. Это связано c пятнами мазута, которые образовались после крушения танкеров в Керченском проливе, сообщил глава администрации Черноморского района Александр Дудинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Ситуация неприятная, но контролируемая... Профильные службы и волонтеры продолжают очистку загрязненной территории. Сегодня к уборке присоединяться еще порядка 100 волонтеров»,— написал господин Дудинов в своем Telegram-канале.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года из-за шторма. Президент Владимир Путин назвал крушение танкеров одним из самых серьезных вызовов в области экологии, с которым столкнулась Россия за последние годы.

Подробности — в материале «Ъ» «Мазут виден из Москвы».