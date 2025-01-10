Введены новые санкции против угольного сектора России

В опубликованный в пятницу новый санкционный список Минфина США попали несколько российских угольных компаний: «Кузбассразрезуголь» (КРУ), его дочерняя структура «Кузбассразрезуголь Взрывпром» и «Красноярсккрайуголь». На них приходится около 15% российской добычи угля, которая, по данным Росстата, за 11 месяцев 2024 года составила 386 млн тонн, сократившись на 1,4%, а по году, по оценкам аналитиков, должна составить порядка 425 млн тонн.

Все угольные компании из списка, кроме КРУ, работают только на внутреннем рынке. Впрочем, российский угольный экспорт и без санкций сокращается на фоне неблагоприятной ценовой конъюнктуры и регуляторных новаций в дружественных экономиках, признают эксперты (см. «Ъ» от 12 декабря 2024 года). Объемы экспорта по итогам года упали на 15 млн тонн. По прогнозу Международного энергетического агентства, объем экспорта угля из России в 2024 году составит не более 199 млн тонн.

«Впрочем, как и другие крупные промышленные компании, угольщики давно были готовы к попаданию в санкционные списки,— отмечает главный стратег компании "Вектор Капитал" Максим Худалов.— Они продолжат работать через трейдеров. И объемы поставок на внешние рынки будут зависеть от цен, а не от санкций».

С юридической точки зрения все не так оптимистично. Формально проведение расчетов в альтернативных валютах при экспорте угля, например в дружественные юрисдикции, формально не подпадает под действие санкций США, указывают юристы. «Но новые ограничения серьезно усложняют проведение платежей, логистику и взаимодействие с другими иностранными контрагентами,— говорит старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов.— Последние могут отказаться от сотрудничества с подсанкционными угольными компаниями, даже если не являются американскими лицами и формально юридически не обязаны соблюдать санкции США,— в целях снижения своих санкционных и репутационных рисков. Особенно это касается значительных и регулярных сделок, которыми, как правило, являются поставки угля».

Обход санкций и содействие в их обходе могут привести к введению санкций (в том числе вторичных) в отношении участвующих в схеме обхода лиц, а также применению к ним мер ответственности за нарушение санкционного режима: минимальный штраф составляет $368,1 тыс., поясняет он.

Полина Трифонова