Страховщиков могут обязать сообщать водителям об истечении срока действия ОСАГО

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) направит на рассмотрение нижней палаты законопроект о необходимости информирования водителей о скором окончании срока действия полиса ОСАГО.

Законопроект, с положениями которого ознакомился ТАСС, обязывает страховые компании заблаговременно извещать своих клиентов о приближающемся окончании договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). Уведомления должны поступать не ранее чем за 20 календарных дней и не позднее чем за десять дней до завершения срока действия полиса.

Ранее господин Нилов также предлагал инициативы, которые, по его словам, призваны улучшить условия автострахования и повысить безопасность дорожного движения. Так, депутат предложил увеличить размеры выплат по ОСАГО, которые не пересматривались с 2014 года, с учетом роста стоимости запчастей и медуслуг.

Кроме того, на рассмотрение Госдумы поступил законопроект, согласно которому водителей будут информировать о нарушениях правил дорожного движения с помощью красных маячков, что может повысить их внимательность за рулем.

О том, что еще изменится в новом году в жизни российских водителей,— в материале «Ъ».