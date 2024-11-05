Водителей предложили информировать о нарушении ПДД красным маячком

Депутаты фракции ЛДПР направят на рассмотрение Госдумы законопроект, предполагающий мгновенное информирование водителя о нарушении правил дорожного движения (ПДД) сразу после его фиксации красным световым сигналом. Документ есть в распоряжении ТАСС и «РИА Новости». Изменения предложено внести в федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ».

По мнению одного из авторов инициативы главы комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, для профилактики нарушения ПДД наряду с фотофиксацией водителей нужно одновременно уведомить о нарушении сигналом красного цвета. «Однако не все камеры оснащены подобным функционалом информирования»,— обратил внимание господин Нилов.

Депутаты отметили, что благодаря красному маячку на камере нарушения водитель узнает о допущенном нарушении сразу, а не через несколько дней. Это может заставить его стать более внимательным до конца поездки. В случае принятия документ вступит в силу с 1 января 2025 года.