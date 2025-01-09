Песков возложил вину за энергокризис в Приднестровье на Украину и Молдавию

В Приднестровье сложилась кризисная ситуация с энергетикой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он возложил ответственность на власти Украины и Молдавии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«На протяжении многих лет Россия осуществляла поставки природного газа, за счет которых, собственно, и жило Приднестровье. И сейчас из-за решений Украины и властей Молдавии Приднестровье лишилось этой возможности»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

«Газпром» с 1 января из-за непродления контракта с Украиной прекратил поставки газа в страны Европы, в том числе в Молдавию. Власти Приднестровья ожидают, что запасы газа в республике закончатся в течение месяца, несколько человек уже погибли. Молдавия утверждает, что приднестровский «Тираспольтрансгаз» отказался от помощи молдавских госкомпаний в импорте газа.

О развитии ситуации — в публикации «Ъ» «Приднестровью холодно».