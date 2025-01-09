Володин анонсировал защиту детей от деструктивного контента в видеоиграх

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что получает жалобы на агрессию и «пропаганду чуждых нам ценностей» в видеоиграх. Он заявил, что в январе власти примут решение о защите россиян, в первую очередь детей, от «деструктивного контента».

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Какие-либо подробности предполагаемых ограничений он не раскрыл. «Поступают обращения: много в видеоиграх встречается сюжетов, содержащих агрессию и насилие, пропаганду чуждых нам ценностей»,— написал господин Володин в Telegram.

В марте 2024 года в Госдуме обсуждали вопросы защиты молодежи от «деструктивного контента» в социальных медиа. Депутаты сошлись во мнении о необходимости расширения технических возможностей блокировки такого контента. Соответствующую инициативу должны были подготовить Генпрокуратура совместно с Минцифры и Роскомнадзором.

В декабре, как выяснил «Ъ», группа сенаторов и депутатов подготовила к внесению в Госдуму законопроект, который обяжет цифровые площадки информировать пользователей о содержании видеоигр, а издателей — идентифицировать игроков с помощью мобильного номера или через портал «Госуслуги». Участники рынка называют законопроект избыточным.

Подробности — в материале «Ъ» «Игры раздора».